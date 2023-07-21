Братья наши меньшие: в республике утверждены дополнительные требования к содержанию домашних животных

Принятие документа регламентирует повысить эффективность соблюдения требований законодательства в области обращения с домашними животными (собаками и кошками), способствовать их защите, соблюдению гуманности при обращении с животными и обеспечению безопасности людей. Изменения касаются только домашних животных и к безнадзорным отношения не имеют.

Большая часть новых обязательств для владельцев питомцев вступила в силу уже с 27 июня 2023 года. Законотворческий документ ожидаемо вызвал неоднозначную реакцию владельцев собак и кошек. Какие новые требования отныне предъявляются хозяевам домашних животных и какое наказание грозит за их нарушение? Изучаем документ вместе.

Согласно вступившим в силу дополнительным требованиям к содержанию домашних животных, с 1 марта 2024 года владельцам домашних животных в обязательном порядке необходимо будет зарегистрировать своего питомца в течение 15 рабочих дней со дня его приобретения, либо с даты достижения животным трехмесячного возраста. Сделать это можно будет в подведомственных Госветслужбе Чувашии учреждениях, в Шумерле – это БУ «Шумерлинская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ул. Матросова, д. 10).

Согласно принятому постановлению, за отсутствие регистрации домашнего животного владельцу грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

Содержать домашних животных в квартире отныне необходимо с учетом соблюдения прав и законных интересов как проживающих в ней граждан, так и соседей. Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и экологические нормы.

Согласно новым требованиям, запрещается кормить домашних животных в местах и на территориях общего пользования, а также оставлять их без надлежащего контроля.

Самовыгул собак возможен только на определенных территориях — принадлежащих их владельцам на праве собственности или ином законном основании. При этом это место должно быть огорожено так, чтобы животное не могло самостоятельно выйти оттуда. Кроме того, о наличии там собаки необходима соответствующая надпись.

Запрещается выгуливать собаку в местах и на территориях общего пользования без намордника и поводка, длина которого позволяет контролировать ее поведение. Наличие намордника необязательно для щенков до трехмесячного возраста и питомцев высотой в холке до 30 сантиметров.

Теперь в Чувашии домашним животным нельзя находиться в торговых объектах, кафе и ресторанах, медицинских и образовательных учреждениях, организациях социального обслуживания и культуры. Другое дело, если это разрешено владельцами указанных помещений. Исключение также составляют случаи посещения мест людьми, сопровождаемыми собаками-проводниками.

Нарушение всего вышеизложенного грозит владельцам домашних животных предупреждением или наложением штрафа от 1 до 2 тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом действие или бездействие, повлекшее причинение ущерба здоровью покусанных питомцами людей или чужому имуществу, влечет более высокие штрафы: для граждан — 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 2,5 до 4 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Сейчас в республиканский закон об административных правонарушениях вносятся поправки, предусматривающие ответственность за допущение нарушений новых требований по содержанию домашних животных.

Как будут работать утвержденные Кабмином Чувашии требования и является ли правильной идея предоставлять регионам дополнительные полномочия в сфере обращения с животными — покажет время.

Сергей и Людмила Сивохины, специалисты по поведению собак:

«Обращаемся к администрации города с предложением об организации закрытых площадок для выгула собак. После введения данных мер административной ответственности, запрещающих выгуливать собак на территориях общего пользования без использования намордника и поводка, этот вопрос назревает сам собой. В городе наверняка найдется немало свободных территорий. Только так и не иначе будут комфортно сосуществовать и люди, и собаки».

Александра Кузьмина, начальник БУ ЧР «Шумерлинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии:

«Регистрация домашних животных осуществляется в день обращения владельца домашнего животного в БУ ЧР «Шумерлинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии при предъявлении документа, удостоверяющего личность владельца домашнего животного. По результатам регистрации владельцу выдается регистрационное удостоверение домашнего животного. Услуга бесплатная. Онлайн-регистрация домашних животных не предусматривается.

Специалист Шумерлинской районной СББЖ, осуществляющий регистрацию, обязан ознакомить владельца домашнего животного с дополнительными требованиями, что в регистрационном удостоверении должно быть подтверждено подписью владельца.

При регистрации домашних животных их владельцы вправе принять меры по идентификации, то есть могут зачипировать животное».

Оксана Тихомирова, зооволонтер:

«Меня как жителя города и зооволонтера очень тревожит тема самовыгула домашних животных, потому что очень много домашних питомцев гуляют сами по себе, без хозяина, и возникает вопрос, а как будут вычислять этих нерадивых товарищей? Кто будет контролировать, ведь у собаки и кошки из документов только усы, лапы и хвост. И сразу следы теряются, получается, что сложно будет отличить хозяйского пса от бродячего.

Выход из этой ситуации есть — это чипирование. Не путать с биркованием — бирку вешают бездомным собакам, которые прошли программу ОСВВ, а микрочип вживляют подкожно животным с целью идентификации. И сразу проблема получит совершенно другой оборот, хозяина вычислить будет гораздо проще, можно будет и наказывать, и штрафовать, а если животное утеряно, вернуть обратно. Поэтому закон я считаю немного недоработанным — нужно внести пункт об обязательном чипировании домашних животных. Еще бы очень хотелось, чтобы в каждом микрорайоне города по возможности были специальные, огороженные и оборудованные площадки для выгула собак, где было бы возможно погулять без поводка и намордника, позаниматься с питомцами. Это категорически необходимо! Теперь по новым требованиям выгул собак в общественных местах запрещен, вопрос, где тогда гулять с собакой? Думаю, что многие владельцы собак меня поддержат, а администрация города примет решение о строительстве «собачьих» площадок. Нужно, чтобы нововведения работали на 100 %».

Ольга Дмитриева.