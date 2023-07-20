Субсидии на искусственное осеменение

В настоящее время широко используется искусственное осеменение коров.

Если у вас есть возможность выбора осеменения вашей коровы, мы рекомендуем вам воспользоваться искусственным способом осеменения: нет необходимости держать быка-производителя; он менее опасен для животного: искусственное осеменение даёт гарантию, что корова не заразится половыми инфекциями, которыми мог болеть бык, так как семя обязательно подвергается обследованию на предмет вирусов, бактерий, а также для выявления качества и жизнеспособности материала; метод позволяет получить потомство от породистого быка.

Благодаря республиканским мерам поддержки из республиканского бюджета Чувашской Республики компенсируется 90% затрат услуг по искусственному осеменению коров: в случаях искусственного осеменения коров, принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, эти граждане могут получить субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров семенем племенных быков-производителей (включая стоимость семени племенных быков-производителей).

Чтобы получить субсидии, корова должна быть зарегистрирована в ветеринарном учреждении, биркована. Владелец ЛПХ после искусственного осеменения коровы оформляет заявление на получение субсидии с указанием адреса, ИНН, контактного телефона, реквизитов счета в банке для перечисления субсидии, заявление передает в ветеринарное учреждение. БУ ЧР «Шумерлинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии после составления сводной справки-реестра передает ее в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

Таким образом, владельцу ЛПХ, не выходя из дома, можно будет получить компенсацию затрат на оплату услуг по искусственному осеменению коров в сумме 1620 руб (90% от 1800 руб.).

Субсидии могут получить владельцы ЛПХ, которые осеменяли коров искусственным способом с 01 июля 2023года.

БУ ЧР «Шумерлинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии принимает заявки по т. 8-83536- 2-88-32

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.