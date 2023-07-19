Программа предусматривает предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов с процентной ставкой, пониженной на 3,0 процентных пункта от размера процентной ставки, установленной кредитной организацией для кредитного продукта, на весь срок кредитования.

Максимальный размер ипотечного кредита является расчетным значением и учитывает количество членов семьи участника Программы, а также показатель средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в Чувашской Республике, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на соответствующий квартал.

Снижение процентной ставки по Программе возможно совмещать с государственными программами «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека».

Право на льготное ипотечное кредитование имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Чувашской Республики, состоящие в органах местного самоуправления на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и относящиеся к одной из категорий, указанных в пункте 3.1 Порядка поддержки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при получении жилищных (ипотечных) кредитов (займов), утвержденного постановлением Кабинета Министра Чувашской Республики от 23.12.2022 № 730 «О поддержке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при получении жилищных (ипотечных) кредитов (займов)».

Льготный ипотечный кредит предоставляется на приобретение (строительство) жилого помещения, расположенного на территории Чувашской Республики:

— квартиры в многоквартирном доме или доме блокированной застройки, а также дома блокированной застройки (в том числе с земельным участком) или индивидуального жилого дома в границах малоэтажного жилого комплекса (в том числе с земельным участком) по договору участия в долевом строительстве, в том числе по договору уступки права требования;

— квартиры в многоквартирном доме или доме блокированной застройки, а также дома блокированной застройки (в том числе с земельным участком) или индивидуального жилого дома в границах малоэтажного жилого комплекса (в том числе с земельным участком) по договору купли-продажи, в случае если жилое помещение приобретается у первого собственника – юридического лица или индивидуального предпринимателя;

— индивидуального жилого дома, в том числе с земельным участком, по договору купли-продажи будущей недвижимости, заключенному с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

— индивидуального жилого дома по договору подряда или приобретение земельного участка по договору купли-продажи для целей строительства на нем индивидуального жилого дома по договору подряда (указанные договоры должны быть заключены с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

Заявление на участие в Программе подается в администрацию муниципального образования по месту жительства заявителя.

Ипотеку на льготных условиях в рамках Программы предоставляют:

1. Банк ВТБ (ПАО). Заявки принимаются в отделении по адресу:

— г. Чебоксары, Президентский б-р д. 27А.

2. ПАО Сбербанк. Заявки принимаются в отделениях по адресам:

— г. Чебоксары, ул. К. Маркса д. 52, к. 2;

— г. Чебоксары, ул. Тракторостроителей, д. 71;

— г. Чебоксары, пр-кт Московский, д. 40.

Более подробная информация о правилах участия в Программе размещена на сайте https://спроси.дом.рф в разделе «Каталог программ с государственной поддержкой»1.

Консультационную поддержку по вопросам участия в Программе можно получить по номеру телефона 8-800-775-11-22.