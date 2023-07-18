Чувашия получит порядка 500 млн рублей на обновление парка автобусов

Чувашия оказалась в числе 45 регионов, которым правительство РФ одобрило заявку на обновление автобусных парков.

«Заявка Чувашской Республики получила положительное заключение от заинтересованных федеральных исполнительных органов. Региону одобрено предложение по выделению специальных казначейских кредитов в размере 499,2 млн рублей на обновление парка автобусов. В планах на выделенные средства закупить 47 автобусов: среди которых 20 – большого класса, 17 – среднего и 10 – малого. Это позволит повысить безопасность, качество и комфорт поездок для пассажиров. Закупка подвижного состава начнется сразу, как только кредит будет доведен», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Приобретение автобусов на средства специальных казначейских кредитов планируется для вновь созданного государственного перевозчика ГУП Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление».

Автобусы планируется поставить на новые маршруты, которые будут открыты в рамках создания единого перевозочного пространства Чебоксарской городской агломерации.

Всего же Фонд развития территорий одобрил заявки 45 регионов России на общую сумму 26,3 млрд рублей. На эти средства приобретут 3036 автобусов.

Минтранс Чувашии.