Шумерлинский муниципальный округ вошел в пятерку лучших округов по поиску собственников недвижимости

Пятерка лучших округов по поиску собственников недвижимости

В Чувашии проводится масштабная работа по наведению порядка в сведениях об объектах недвижимости. По данным Росреестра Чувашии в Едином государственном реестре недвижимости имеются 156 тысяч объектов недвижимости без установленных собственников.

«Фактически у каждого дома, здания, квартиры или земельного участка есть законный владелец, но, по определенным причинам, данные о том, что именно этот человек или организация владеет указанным имуществом, не внесены в базу Росреестра. Задача республики — найти всех собственников, чьи объекты недооформлены должным образом», — рассказала заместитель начальник отдела Управления Росреестра по Чувашии Ольга Лебедева.

У каждого муниципального округа есть свой план по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Этот план был утверждён трёхсторонним соглашением Центрального аппарата Росреестра, Минэкономразвития Чувашии и республиканским Управлением Росреестра.

Во многих округах были приняты все необходимые меры для того, чтобы у каждого недооформленного объекта на их территории нашелся собственник. Специалисты администраций муниципальных округов изучали списки от Росреестра, сверялись с архивными данными, связывались с фактическими собственниками, проводили выездные осмотры объектов, убеждали граждан в целесообразности оформления прав на недвижимость

По итогам первого полугодия Росреестр Чувашии составил список тех, кто не просто выполнил план, а перевыполнил поставленные задачи.

Пятерка лидеров от Росреестра:

- Красночетайский округ (Плановый показатель – 2671, фактический показатель – 4702);

- Город Канаш (Плановый показатель – 3258, фактический показатель – 5168);

- Батыревский округ (Плановый показатель – 2868, фактический показатель – 4644);

- Шумерлинский округ (Плановый показатель – 4422, фактический показатель – 5466);

- Янтиковский округ (Плановый показатель – 2242, фактический показатель – 3225).

«В этих районах очень серьезно подошли к поиску собственников недооформленной недвижимости. Работают выделенные специалисты, тесно взаимодействуют с Росреестром, Чуваштехинвентаризацией, нотариусами, фондом пенсионного и социального страхования, то есть в этих округах используют все каналы связи для получения необходимой информации. Они тщательно изучают документы из своего архива, проводят встречи с гражданами, подают за них документы на оформление, консультируют и разъясняют» — пояснила Ольга Лебедева.

Заведующая сектором земельных и имущественных отношений Янтиковского муниципального округа Людмила Кайсарова отметила, что у них очень много было снято с кадастрового учета земельных участков.

«У таких участков нет собственника, на них нет объектов капитального строительства, как правило, находятся они в довольно запущенном состоянии, не обрабатываются. В свое время эти земли, например, формировали для предоставления гражданам, но так и не нашлось желающих. Такой участок входит в состав большого со статусом неразграниченные земли, у которого владелец – администрация округа. Таким образом, мы сокращаем количество бесправных участков и получаем возможность распорядиться ими вновь» — поделилась Людмила Кайсарова.

Росреестр Чувашии обращает внимание граждан на то, что все объекты недвижимости должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Не важно, каким образом вы стали собственником имущества: получили в наследство, приватизировали, выплатили пай за квартиру или гараж, получили бесплатно землю от государства – завершающим этапом всегда должно быть обращение в Росреестр за регистрацией права собственности.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.