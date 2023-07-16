В ходе информдня будут подняты следующие темы: благоустройство дворовых территорий, организация регулярных маршрутов межмуниципальных перевозок, проблемы и задачи в сфере ЖКХ.



В Шумерле в рамках Единого информационного дня с 12.45 до 13.45 час. в администрации города состоится прием граждан по личным вопросам. Прием будет осуществлять заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – начальник Управления строительства и государственного строительного надзора Михаил Коледа. Записаться на прием можно по телефону: 2-34-84.



В Шумерлинском муниципальном округе Единый информационный день пройдет в Большеалгашинском и Шумерлинском сельских поселениях.



Соб. кор.