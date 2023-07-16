Работа летом: что нужно знать о трудоустройстве подростков

За май 2023 года по всей России было открыто более 2,6 тысячи вакансий, доступных для соискателей с 14 лет – это в 4,5 раза больше, чем в мае 2022 года. В Чувашии, например, подростки могут устроиться курьером, электромонтером или продавцом. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какие тонкости нужно учитывать при трудоустройстве подростков.

По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет, если такой соискатель уже получил общее образование или получает его, но только на свободное от учебы время и без вреда для учебы. Это всегда должен быть легкий и безопасный для здоровья труд. При этом потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного и иного творческого бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель. Однако необходимое условие — такая работа не должна нести вред здоровью и нравственному развитию ребенка.

Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось 16 лет, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями, но все равно с особенностями труда несовершеннолетних работников.



Если подросток устраивается на работу впервые, организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования. Но трудовую книжку оформлять не обязательно, поскольку сведения о трудовой деятельности таких сотрудников будут формироваться в электронном виде.



Рабочее время несовершеннолетних зависит от возраста: с 14 до 15 лет — не более 24 часов в неделю и 4 часов в день; с 15 до 16 лет — не более 24 часов в неделю и 5 часов в день; в период учебы — не более 12 часов в неделю и 2,5 часов в день и для 14 и для 15-летних; с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 часов в день, в период учебы не более 17,5 часов в неделю и 4 часов в день.



Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать и родителям, и работодателям при трудоустройстве подростков: работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ); запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ); все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ); нельзя привлекать подростков к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра), запрещено направлять их в служебные командировки (исключения составляют работники творческих специальностей — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ); запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).



Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ), а ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день и предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Также несовершеннолетнего нельзя отозвать из ежегодного отпуска (ст. 125 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.



Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в дополнение к общему порядку допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ). Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно либо в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).



Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это – большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой: по результатам опроса, который ранее провела служба исследований hh.ru, среди несовершеннолетних работников с полной или частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каждый пятый респондент.



В настоящее время Государственной думой рассмотрен законопроект, который оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних. Предлагается исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. Если законопроект будет принят, то нагрузка на работодателей может быть снижена и в части медосмотров: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра. Также реестр специальностей будет актуализирован исходя из интересов подростков и запросов современного рынка труда.

Е. Кузьминых.