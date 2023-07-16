От пионервожатой до директора школы

Татьяну Алексеевну Кутыреву особо представлять не нужно. Почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Чувашской Республики, директор средней школы № 2, в прошлом депутат городского Собрания депутатов… В городе ее знают как компетентного профессионала, знающего свое дело руководителя.

Несмотря на разгар лета, Татьяну Алексеевну мы застали в школе, на рабочем месте. Ох, как ошибается тот, кто думает, что летом в стенах школы – мертвый сезон. Отнюдь! Лето – это время не только школьных каникул, но и школьных ремонтов. Спросите у любого директора образовательного учреждения, когда в вверенных им школах наводят порядок? Все как один ответят – летом. Именно в это время руководители стараются сделать всё возможное, чтобы 1 сентября и дети, и педагоги начали новый учебный год в свежеотремонтированных кабинетах, коридорах, спортивном зале, столовой…

Мало кто знает, что свой путь в системе образования Т. А. Кутырева начинала с должности пионервожатой в своей родной школе № 3. В тот олимпийский, 1980 год, при поступлении в ЧГУ ей чуть-чуть не повезло. «Во мне тогда присутствовала какая-то неуверенность, — вспоминает Татьяна Алексеевна сегодня, — наверное, она и помешала мне тогда стать студенткой». В старших классах девушка стояла перед серьезной дилеммой – пойти учиться на переводчика с французского или посвятить себя истории и обществознанию. Эти предметы ею были одинаково почитаемы. Будущий педагог зачитывалась историческими книгами, как художественными, так и публицистическими. Одновременно её привлекала и «французская тема», потому в десятом классе она не могла определиться между профессиями переводчика и учителя. В итоге перевесила последняя.

Год работы в должности пионервожатой во многом изменил мировоззрение нашей героини. «Я очень прониклась внутришкольной жизнью, по-новому взглянула на своих учителей, приобрела навыки общения с людьми и в целом очень повзрослела», — вспоминает она.



Через год, не изменив мечте, будущий учитель вновь поехала в ЧГУ и, сдав все вступительные экзамены на отлично, уверенно поступила на исторический факультет.

На первом же курсе проявились лидерские качества юной шумерлинки. Активную студентку с горящими глазами выбрали культоргом, чуть позднее — секретарем комсомольской организации исторического отделения университета. Люди постарше помнят, как в те годы это было почетно и ответственно одновременно.



После окончания ЧГУ, в 1986 году, дипломированный специалист была направлена в Шумерлю, в школу № 2 учителем истории и обществознания. С первого дня в преподавание предметов молодой педагог стремилась внести что-то новое, передовое. Каждый урок старалась сделать увлекательным и запоминающимся. Позднее она неоднократно принимала участие в профессиональных конкурсах, и небезуспешно. Доказательство тому – богатое портфолио наградных материалов, особое место среди которых занимает диплом победителя Всероссийского конкурса «Лучший учитель России-2007».



В 2000 году Т.А. Кутырева была награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», в 2003 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики».



Несколько лет коллеги единогласно выбирали Татьяну Алексеевну председателем профкома первичной организации педагогических работников школы, доверяя ей решение своих профессиональных проблем. За успехи на этом поприще в 2005 году Т.А. Кутырёва была награждена Почетной грамотой ЦИК профсоюза работников общего образования России.

Назначение в 2007 году на должность директора школы было отнюдь не случайным. Татьяна Алексеевна эмоционально рассказывает, что долго сомневалась в принятии решения, взвешивала все за и против, а приняв предложение, с головой окунулась в таинственный мир номенклатуры дел, штатных расписаний, смет, отчетов и хозяйствования в целом. Познавать новую должность ей тогда очень помогли заместители – Регина Николаевна Табункина, Вера Николаевна Покровская, Галина Валентиновна Макарова, за что нынешний директор им безмерно благодарна.



Директор школы лично ответственен не только за жизнь и здоровье учеников и качественный состав педагогов, но и за внутреннее состояние вверенного учреждения: чтобы краны не текли, полы не скрипели, окна были чистыми, а в столовой вкусно готовили.



В наследство новому директору досталось обшарпанное, видавшее виды здание с текущей крышей и ветхой системой канализации, тепло- и водоотведения. В конце первого же учебного года под её руководством вопрос о кровле встал особенно остро и решение о ремонте откладывать было уже некуда. «Финансирование было мизерным, пришлось привлечь родителей, — вспоминает Татьяна Алексеевна. — Задача была нелегкой, но мы справились и в то лето частично отремонтировали кровлю и туалетные комнаты».



В 2018 году вторая школа вошла в программу капитального ремонта общеобразовательных учреждений. «Этого момента мы ждали много лет. Я лично вникала в проектные работы, сметы, договоры, стала разбираться в стройматериалах, общаться с подрядчиками, — вспоминает директор. — Научилась понимать в качестве ремонта, что, надо признаться, доставляло мне истинное удовольствие».



В школе были отремонтированы система отопления, канализация, водопровод, установлены раковины в каждом кабинете. Три года подряд – в летний период 2018, 2019, 2020 годов — в школе шел капитальный ремонт. Сколько тогда приходилось решать вопросов! Сколько было бессонных ночей! Но это того стоило!



Окончательная точка в «ремонтной эпопее» школы № 2 была поставлена в 2022 году. Тогда школа вошла в федеральную программу по ремонту школ и все недоделки были завершены.

В нынешних планах руководства второй школы – благоустройство территории: строительство спортивных площадок, асфальтирование. В рамках организации мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности — установка ограждения, речевого оповещения и др. «Проект готов, после прохождения экспертизы будем ждать финансирования», — сообщила Т. А. Кутырева.

В процессе общения Татьяна Алексеевна вспоминала разные периоды своего директорства, в том числе и нелегкие. Один из таких, по ее личному признанию, — период объединения с коллективом школы № 7. (В 2007 году, как известно, по решению администрации города средняя школа № 7 была присоединена к школе № 2). «Нужно было привыкнуть жить вместе. У каждой школы был свой менталитет, свои традиции, подход к образовательной деятельности», — констатирует Татьяна Алексеевна сегодня. Долгих пять лет – вплоть до 2012 года – приходилось решать проблемы по ремонту вверенного здания, ситуации с авариями теплосистемы, другие неотложные вопросы. Не обошлось и без сокращений работников, о чем руководитель вспоминает с болью в сердце. Незавидная судьба седьмой школы до сегодняшнего дня не отпускает Татьяну Алексеевну. «Если бы можно было повернуть время вспять, в ключевых моментах принятия решений я действовала бы по-другому», — признается она.



Говорить о своей школе директор может бесконечно. Перебирая в памяти самые значимые события, вспоминает подробности организации первого кадетского класса в школе. Тогда, в 2008 году, первопроходцами-кадетами посчастливилось стать шестиклассникам. В последующие годы, вплоть до 2022-го, кадетские классы успешно действовали с пятого по девятые классы.

С появлением РДШ (Российского движения школьников), включающего целый спектр направлений развития девчонок и мальчишек, в школе начало активно развиваться медийное направление. И теперь детская журналистика – один из приоритетных разделов внеклассной работы школы № 2.

Самая главная ценность школы – это ее ученики и учителя. Во второй школе обучаются 745 учеников. «Количество учащихся с каждым годом увеличивается, и это радует, — признается директор. — Значит, наша школа востребована».



В штате образовательного учреждения — 49 работников, из которых 30 педагогов. Вместе с тем директор не без горечи констатирует, что школа испытывает дефицит молодых учителей. «На сегодня это наша самая большая проблема, — сокрушается она. — К подбору кадров мы всегда относимся с особым вниманием. Считаю, что стабильный коллектив профессионалов – один из главных результатов деятельности руководителя».



С внедрением информационных технологий жизнь стремительно меняется, меняется и школа. В бесперебойном потоке информации изменилась роль учителя, требования к профессии. «Не могу не признать, что применение информационных технологий в обучении – это достаточно эффективно, — рассуждает наша собеседница. — Школьники имеют возможность активно применять разные формы самоподготовки к предмету. Тем не менее, для меня идеальный учитель – это учитель у доски с мелом в руках. В стенах нашей школы мы стремимся, чтобы между учителем и учеником был контакт, чтобы обучение строилось на душевном и доверительном общении. Только тогда возможен хороший результат. Задача нас, педагогов, — успешно найти ту самую тонкую грань в соблюдении соотношения формата урочного общения и доли информационных технологий».

Татьяна Алексеевна с благодарностью вспоминает родную школу № 3 и своих школьных учителей — классного руководителя Л. П. Дергунову — за умение объяснить трудные вещи простыми словами; учителя физики К. П. Краснёнкову, научившую общаться с учениками на одном языке, на равных; учителя истории Г. В. Карасёва, побудившего интерес к науке; учителя русского языка и литературы З. В. Шурыгину – за креативные уроки и других.



Во время нашего общения Татьяна Алексеевна не раз вспомнила и о бывшем директоре второй школы В. А. Курковой, под началом которой она становилась как педагог: «Валентина Александровна для меня — пример настоящего руководителя. Я много от нее взяла: объективно относиться к подчиненным, ценить людей за ответственное отношение к работе, замечания делать только по существу. У меня были хорошие учителя, благодарна всем, кто со мною был и остаётся».

В эти дни Татьяна Алексеевна отмечает свой юбилей. Несмотря на все превратности судьбы, её глаза по-прежнему излучают удивительную энергию юности и озорства. Наверняка еще долгие-долгие годы эту интеллигентную женщину и созидательного руководителя будут сопровождать её верные спутники — неравнодушие, трепетное отношение к жизни, безграничная любовь к своей профессии и людям.

Ольга Дмитриева.