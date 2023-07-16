В «Школе родственного ухода» прошли занятия

На базе Шумерлинского КЦСОН функционирует «Школа родственного ухода», целью которой является обеспечение ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами родственниками в домашних условиях.



По словам специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов, основной особенностью обучения является его практическая направленность. Знания и навыки, полученные в «Школе родственного ухода», позволят родственникам маломобильных граждан создать для них условия, чтобы жизнь их была как можно более полной и достойной.

Занятия в «Школе родственного ухода» проводятся в первый и в последний вторник месяца.

За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 (83536) 2-38-33 или по адресу:

г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9.

Подготовила Марина Ветликова по материалам Шумерлинского КЦСОН.