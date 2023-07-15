Екатерина Карпеева: «Обезопасьте свои имущественные права»

В Чувашской Республике активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В рамках закона, который вступил в силу два года назад, органам госвласти нужно собрать недостающие сведения о владельцах недвижимости и их правах на одном ресурсе — Едином государственном реестре недвижимости, ведением которого занимается Росреестр.
О том, как идет работа по поиску владельцев недооформленной недвижимости, нам рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.
- Екатерина Владимировна, расскажите, пожалуйста, какая задача стоит сегодня перед Росреестром и муниципалитетами?
- Перед Росреестром и муниципалитетами стоит общая задача – найти собственников и сделать всё возможное, чтобы они зарегистрировали права на свое имущество в установленном порядке. Сейчас в базе данных Росреестра есть сведения о ранее учтенных объектах недвижимости, которые передали нам органы технической инвентаризации и земельные комитеты. Они в свое время вели кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков. В этих сведениях нет данных о зарегистрированных правах, а также актуальных персональных данных о собственниках.
- И сколько всего объектов без прав сейчас в реестре недвижимости?
- 2 года назад, когда только вступил в силу закон № 518-ФЗ, в ЕГРН значилось 269 тысяч объектов без прав. Сейчас, благодаря проведенной работе, эта цифра снизилась до 167 тысяч. Основную массу бесправных объектов составляют земельные участки. Следом идут объекты капитального строительства – дома, сооружения, незавершенка – 49 тысяч. Меньше жилых и нежилых помещений без прав, их около 20 тысяч.
- Есть ли что-то, что стимулировало бы нашу республику активнее реализовывать этот закон?
- Наша республика вошла в пилот по внедрению государственной программы «Национальная система пространственных данных». Одним из ключевых моментов этого проекта является наполнение реестра недвижимости точными и полными данными об объектах и их владельцах. А так как мы в пилоте, то у нас установлены определенные сроки по наполнению. Перед нашим Управлением поставлена задача до конца этого года сократить количество объектов без прав на 80 %. Оставшуюся часть необходимо будет завершить в 2024 году.
- С какими проблемами приходится сталкиваться при поиске правообладателей?
- Проблем много и они тормозят исполнение закона. Например, многие граждане ошибочно считают, что, не регистрируя права на недвижимость, они избегают оплаты налогов. Но это не так. Сведения о них как о налогоплательщиках есть в налоговой службе, и они уже исправно платят налоги.
Ещё одна проблема – наследники, которые не спешат оформлять свои права на наследство. Наследники не берут в расчет тот момент, что, не приняв вовремя наследство, в последствии этот вопрос необходимо будет решать уже в суде.
- А как Росреестр работает с заброшенными участками? Ведь у нас в республике очень много пустующих земель, особенно тех, которые выделялись от заводов и предприятий.
- Действительно, такая проблема существует и не только по участкам. В деревенской местности очень много заброшенных домов, а в садоводческих товариществах – пустующих земель. Есть два пути для того, чтобы обратно ввести в оборот эту недвижимость: признать имущество бесхозяйным или выморочным. Эта работа у нас в республике проводится.
Если участок владельцу не нужен, то можно отказаться от такой земли. Процедура бесплатная. Необходимо подойти в МФЦ с паспортом и документом на землю. Отказные участки автоматически переходят в собственность муниципалитета.
- Какие еще меры принимаются, чтобы найти правообладателя?
- Росреестр вместе с администрациями старается искать новые формы работы по выявлению правообладателей. Например, вы могли видеть на подъездах объявления о том, что в доме есть неоформленные квартиры. Сразу оговорюсь, здесь нет никого нарушения о разглашении персональных данных. Если нет паспортных данных, а только указывается номер дома, квартиры или номер садового участка, то такое объявление написано в рамках закона. Благодаря таким объявлениям удается привлечь внимание собственников недооформленных квартир.
- Что делать тем, кто живёт далеко от райцентра, там, где нет МФЦ? Не каждый захочет куда-то ехать, чтобы подать документы. Или просто не может в силу возраста.
- В некоторых населенных пунктах представители администрации с нашими земельными инспекторами осуществляют подворный обход. С апреля месяца стали организовывать выездные приемы документов от населения на регистрацию. Органы местного самоуправления в ряде случаев уполномочены подавать за собственников заявления в Росреестр на регистрацию прав. Практически на дому специалисты администрации готовы принять от владельцев заявления на регистрацию.
- Какой совет вы можете дать нашим собственникам недвижимости?
- Проверьте свои документы на недвижимость, все ли у вас оформлено. Поинтересуйтесь у близких родственников, особенно пожилых, всё ли в порядке у них с документами на недвижимость. Для проверки данных можно воспользоваться сервисами на сайте Росреестра или портале Госуслуг. Если право зарегистрировано в Росреестре, значит вы обезопасили свои имущественные права и находитесь под защитой государства.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.