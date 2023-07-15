Екатерина Карпеева: «Обезопасьте свои имущественные права»

В Чувашской Республике активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В рамках закона, который вступил в силу два года назад, органам госвласти нужно собрать недостающие сведения о владельцах недвижимости и их правах на одном ресурсе — Едином государственном реестре недвижимости, ведением которого занимается Росреестр.

О том, как идет работа по поиску владельцев недооформленной недвижимости, нам рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Екатерина Владимировна, расскажите, пожалуйста, какая задача стоит сегодня перед Росреестром и муниципалитетами?

Перед Росреестром и муниципалитетами стоит общая задача – найти собственников и сделать всё возможное, чтобы они зарегистрировали права на свое имущество в установленном порядке. Сейчас в базе данных Росреестра есть сведения о ранее учтенных объектах недвижимости, которые передали нам органы технической инвентаризации и земельные комитеты. Они в свое время вели кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков. В этих сведениях нет данных о зарегистрированных правах, а также актуальных персональных данных о собственниках.

И сколько всего объектов без прав сейчас в реестре недвижимости?

2 года назад, когда только вступил в силу закон № 518-ФЗ, в ЕГРН значилось 269 тысяч объектов без прав. Сейчас, благодаря проведенной работе, эта цифра снизилась до 167 тысяч. Основную массу бесправных объектов составляют земельные участки. Следом идут объекты капитального строительства – дома, сооружения, незавершенка – 49 тысяч. Меньше жилых и нежилых помещений без прав, их около 20 тысяч.

Есть ли что-то , что стимулировало бы нашу республику активнее реализовывать этот закон?

Наша республика вошла в пилот по внедрению государственной программы «Национальная система пространственных данных». Одним из ключевых моментов этого проекта является наполнение реестра недвижимости точными и полными данными об объектах и их владельцах. А так как мы в пилоте, то у нас установлены определенные сроки по наполнению. Перед нашим Управлением поставлена задача до конца этого года сократить количество объектов без прав на 80 %. Оставшуюся часть необходимо будет завершить в 2024 году.

С какими проблемами приходится сталкиваться при поиске правообладателей?

Проблем много и они тормозят исполнение закона. Например, многие граждане ошибочно считают, что, не регистрируя права на недвижимость, они избегают оплаты налогов. Но это не так. Сведения о них как о налогоплательщиках есть в налоговой службе, и они уже исправно платят налоги.

Ещё одна проблема – наследники, которые не спешат оформлять свои права на наследство. Наследники не берут в расчет тот момент, что, не приняв вовремя наследство, в последствии этот вопрос необходимо будет решать уже в суде.

Ещё одна проблема – наследники, которые не спешат оформлять свои права на наследство. Наследники не берут в расчет тот момент, что, не приняв вовремя наследство, в последствии этот вопрос необходимо будет решать уже в суде. А как Росреестр работает с заброшенными участками? Ведь у нас в республике очень много пустующих земель, особенно тех, которые выделялись от заводов и предприятий.

Действительно, такая проблема существует и не только по участкам. В деревенской местности очень много заброшенных домов, а в садоводческих товариществах – пустующих земель. Есть два пути для того, чтобы обратно ввести в оборот эту недвижимость: признать имущество бесхозяйным или выморочным. Эта работа у нас в республике проводится.

Если участок владельцу не нужен, то можно отказаться от такой земли. Процедура бесплатная. Необходимо подойти в МФЦ с паспортом и документом на землю. Отказные участки автоматически переходят в собственность муниципалитета.

Если участок владельцу не нужен, то можно отказаться от такой земли. Процедура бесплатная. Необходимо подойти в МФЦ с паспортом и документом на землю. Отказные участки автоматически переходят в собственность муниципалитета. Какие еще меры принимаются, чтобы найти правообладателя?

Росреестр вместе с администрациями старается искать новые формы работы по выявлению правообладателей. Например, вы могли видеть на подъездах объявления о том, что в доме есть неоформленные квартиры. Сразу оговорюсь, здесь нет никого нарушения о разглашении персональных данных. Если нет паспортных данных, а только указывается номер дома, квартиры или номер садового участка, то такое объявление написано в рамках закона. Благодаря таким объявлениям удается привлечь внимание собственников недооформленных квартир.

Что делать тем, кто живёт далеко от райцентра, там, где нет МФЦ? Не каждый захочет куда-то ехать, чтобы подать документы. Или просто не может в силу возраста.

В некоторых населенных пунктах представители администрации с нашими земельными инспекторами осуществляют подворный обход. С апреля месяца стали организовывать выездные приемы документов от населения на регистрацию. Органы местного самоуправления в ряде случаев уполномочены подавать за собственников заявления в Росреестр на регистрацию прав. Практически на дому специалисты администрации готовы принять от владельцев заявления на регистрацию.

Какой совет вы можете дать нашим собственникам недвижимости?

Проверьте свои документы на недвижимость, все ли у вас оформлено. Поинтересуйтесь у близких родственников, особенно пожилых, всё ли в порядке у них с документами на недвижимость. Для проверки данных можно воспользоваться сервисами на сайте Росреестра или портале Госуслуг. Если право зарегистрировано в Росреестре, значит вы обезопасили свои имущественные права и находитесь под защитой государства.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.