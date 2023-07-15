Голосуйте за «Старейшину чувашских дубрав»

Продолжается конкурс «Российское дерево года-2023»

На данный момент «Старейшина чувашских дубов» (№ 42) по-прежнему остается на 2 месте. Для победы очень нужна поддержка жителей, соседей и гостей Чувашии.

Призываем жителей и гостей республики объединиться и подарить нашему дереву долгожданную победу! Проголосовать можно до 1 августа на сайте: https://rosdrevo.ru/ или по QR-коду.

СПРАВОЧНО

Старейшина чувашских дубрав — самый крупный и старый дуб в Чувашской Республике, памятник природы регионального значения, природный объект, имеющий культурно-историческое и научное значение. По оценкам экспертов, возраст дерева следует отсчитывать с 1651 года.

Дерево произрастает в Моргаушском муниципальном округе, в 100 м западнее деревни Ильинка, в 9-м квартале Ильинского лесничества Опытного лесхоза. Диаметр ствола — 182 см, обхват — 570 см. Высота дерева до повреждения ударом молнии достигала 26 метров, после повреждения составляет 20 метров. Дуб живёт и до сих пор ежегодно выпускает листву и даёт жёлуди.

Дерево было одним из опытных образцов русского лесовода Б. И. Гузовского. В 1981 году дуб был объявлен памятником природы ЧАССР. В 2012 году включен в Реестр старовозрастных деревьев России.