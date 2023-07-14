С заботой о нуждающихся

В отделении социальной реабилитации инвалидов Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения работает пункт проката технических средств реабилитации. Цель создания такого пункта — временное обеспечение техническими средствами реабилитации нуждающихся в них отдельных граждан, проживающих на территории Шумерли и Шумерлинского муниципального округа. Технические средства предоставляются на безвозмездных условиях на согласованный период времени.



В отделение социальной реабилитации инвалидов обратился Олег Александрович Б., который ранее уже обращался за получением во временное пользование технического средства реабилитации.



«Спасибо вам большое за предоставленную трость, я обращался и ранее, брал на прокат у вас ходунки. Хорошо, что у нас в городе есть такой пункт выдачи технических средств реабилитации. Я даже посоветовал знакомому, перенесшему инсульт, обратиться в ваше учреждение», — сказал Олег Александрович.



С начала года услугами пункта проката воспользовалось 18 человек.

Об условиях проката технических средств реабилитации можно узнать, позвонив по телефону 8 (83536) 2-38-33 или обратившись лично по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, каб. № 20.

Подготовила Марина Ветликова по материалам Шумерлинского КЦСОН.