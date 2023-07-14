Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях популяризации профессии строителя и смежных профессий, обсуждения актуальных тем отрасли и широко освещения успехов и достижений в строительной сфере России, а также в связи с 10-летием министерства реализует Всероссийский медиапроект «Строим будущее России», приуроченный ко Дню строителя.



Проект предполагает круглосуточное вещание в прямом эфире ряда программ и передач по согласованным темам и графику с 7 по 11 августа 2023 года на интернетсайте строителироссии.рф, а также на сайтах партнёров, партнёрских ютуб-каналах, рутуб-каналах, на сайтах СМИ и порталах информационных агентств по всей стране. В эфире медиапроекта пройдут обсуждения актуальных тем отрасли и широкое освещение успехов и достижений в строительной сфере России.



Медиапроект проводится при поддержке Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Оператором медиапроекта выступает Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество». По всем возникающим вопросам обращаться по номеру телефона +7 (495) 152-13-67, по электронной почте media@omor-bik.ru.

Подробнее https://строителироссии.рф/