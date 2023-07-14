Скоро – открытие обновленных амбулаторий

Еще в середине марта начались капитальные ремонты сразу двух врачебных амбулаторий в с. Туваны и в пос. Красный Октябрь. И вот спустя 4 месяца ремонт обоих медицинских пунктов подходит к завершению. Не за горами — сдача объектов.

За время ремонта в обеих врачебных амбулаториях были выровнены и покрашены стены, полы уложены плиткой из керамогранита, застелены линолеумом, поставлены пластиковые окна, заменены двери и дверные проемы, в том числе уличные. Полностью заменены тепловой контур и водопровод. Выполнены работы по протяжке локальной вычислительной сети (ЛВС) и пожарной сигнализации. В ходе строительных работ осуществлена замена электрики и установлены новые приборы освещения. А на крыше здания врачебной амбулатории с. Туваны был выполнен монтаж мягкой кровли.



«Основной ремонт сделан, сейчас устраняются мелкие недочёты. В конце июля запланирована сдача обоих врачебных амбулаторий. Таким образом, можно смело говорить о том, что оба объекта будут сданы в срок», — прокомментировал главный врач Шумерлинского медицинского центра Владимир Кутин.



«С нетерпением ждем открытия нашей врачебной амбулатории. В новое помещение и ходить будет приятнее. Надеемся, что после ремонта изменится и качество оказания медицинской помощи», — отметила жительница с. Туваны Валентина М.



В Чувашии капитальные ремонты медицинских учреждений осуществляются в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, входящей в состав национального проекта «Здравоохранение». Главная задача этой программы — сделать доступнее и качественнее оказание первичной медико-санитарной помощи населению России, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах.



Шумерлинский ММЦ.