Главные отличие первичного рынка недвижимости

Рынок недвижимости традиционно разделяют на два сегмента – первичный и вторичный. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Риелторы заметили, что в последние годы постепенно предпочтения покупателей смещаются в сторону новостроек. Они назвали несколько причин такого сдвига.

Во-первых, сейчас во многих городах активно ведется строительство новых жилых комплексов – выбор расширяется и квартиры становятся более доступными.

Во-вторых, в новостройках дома оказываются более выгодными – энергоэффективными, с удобными планировками, с благоустроенной придомовой территорией. Обратите внимание на новостройки Ханты-Мансийска, среди них вы наверняка найдете достойные примеры, где нашлось оптимальное сочетание цены и качества жилья.

Отличия первичного рынка от вторичного связывают с рядом факторов:

на первичном рынке недвижимости продаются новые или только что построенные недвижимые объекты. Это могут быть квартиры в новостройках, дома, коммерческие объекты и так далее. Вторичный рынок, напротив, предлагает уже существующую недвижимость, которая ранее была заселена или использовалась владельцами;

цены на первичном рынке недвижимости могут быть выше из-за инфляции, стоимости строительства и других факторов. Вторичный рынок может предлагать недвижимость по более низким ценам, особенно если она находится в спальных или менее популярных районах;

на первичном рынке вы можете иметь возможность выбрать конкретные параметры и характеристики недвижимого объекта, такие как планировка, материалы отделки и т. д., поскольку объект еще только строится. На вторичном рынке недвижимости вам придется выбирать из доступных вариантов.

Новые недвижимые объекты на первичном рынке часто располагаются в развивающихся районах, что означает, что инфраструктура будет более развитая и современная. Она может включать новые школы, больницы, торговые центры, парки и транспортные коммуникации. Это обеспечивает жильцам удобство и повышает привлекательность района.

При покупке на первичном рынке вы можете получить гарантии того, что в квартире будут хорошие коммуникации, удобные инженерные системы. Кроме того, не стоит забывать и о психологическом факторе – человеку приятнее жить в доме, где ранее никто не проживал. В таком жилье можно обустроить все по своим предпочтениям. В нем будет такая обстановка, которая удобна для семьи.