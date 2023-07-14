В Чувашии прошел первый ягодный фестиваль

12 июля в питомнике «Ивушка» Чебоксарского района прошел Ягодный фестиваль. Его посетили более 2 тысяч человек. Там можно было отведать разные ягоды, которые в изобилии были представлены на празднике, и вкусные блюда из них. Можно было купить ягоду и рассаду домой. А фермеры, которые и привезли на фестиваль множество сладких плодов, с удовольствием делились секретами их выращивания.

Глава Чувашии Олег Николаев: «Здорово, что к семи регионам, где уже проводятся зрелищные и полезные ягодные сезоны и фестивали, присоединилась и Чувашия. Фестиваль показывает важность нашей работы, проводимой на селе. Четыре года назад мы запустили школу фермеров и ягодоводства как одно из направлений деятельности. За короткий срок освоили технологии производства, расширили составную палитру выращивания ягод, научились их перерабатывать, наработали определенный опыт и признание среди коллег».

На площадке фестиваля собрались переработчики, изготовители удобрений и оборудования. Наладить необходимые бизнес-контакты каждый мог по своим интересам. И производители, и потребители. Для этого были приглашены садоводы, владельцы питомников, фермеры и эксперты из других регионов.



В рамках фестиваля прошли круглые столы: по декоративным растениям, выращиванию и переработке ягод, сельскому и аграрному туризму. Также была организована культурная и развлекательная программа.



Владельцы питомников, садоводы, фермеры презентовали свою продукцию в 17-ти шатрах. На площадках фестиваля были организованы мастер-классы по варке варенья, изготовлению блинчиков, ягодных десертов.



Одной из центральных площадок стал лекторий, где эксперты обменивались мнениями, советами и практическим опытом по выращиванию ягод. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов обозначил, что в Чувашии благодаря поддержке главы региона ягодоводы начали получать гранты. С 2019 года 23 фермера стали обладателями субсидий в общей сумме около 82 млн рублей. Это же направление по многочисленным просьбам включили в образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера».



По данным из открытых источников.