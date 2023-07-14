Выбрано название для агромаркета

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики проводило голосование в своих профилях социальных сетей и на портале «Народный контроль». В первом туре организаторы голосования собирали предложения по наименованиям от жителей, проанализировав которые, 5 наилучших креативных идей были выдвинуты на второй тур опроса.

В результате своё мнение высказали 1176 респондентов. Больше половины принявших в опросе жителей республики — 658 человек — считают, что открывающийся агромаркет нужно назвать словом «Пехет», что в переводе с чувашского языка означает «изобилие, достаток, богатство». 217 голосов набрал вариант «Натур-Маттур», 146 голосов — «Всё своё», 83 голоса — «Наше» и 72 голоса — «Агро и точка».



Как ранее сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, до конца года в регионе должен появиться первый фермерский агромаркет с ресторанным двориком и местами для презентации-продажи товаров местных сельхозтоваропроизводителей: «Фермеры получат новую площадку для торговли, а жители — быстрый доступ к свежей, натуральной продукции напрямую из сёл и деревень республики».



По информации Минсельхоза Чувашии, на создание агромаркета из бюджета республики направлено финансирование в размере 41 млн рублей.



По словам Главы Чувашии Олега Николаева, необходимо брендировать это направление, дать название, чтобы чувашские вкусности узнавали далеко за пределами региона.



Чувашинформ.рф.