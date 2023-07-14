Все участники СВО приравнены по размеру единовременной выплаты

Об этом доложила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алёна Елизарова Главе Чувашии в рамках рассмотрения работы филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чувашской Республике. С начала его деятельности 1 июня принято 375 человек.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алёна Елизарова:

В 2023 году всем участникам спецоперации (добровольцам и контрактникам) Указом Главы Чувашской Республики от 1 июня 2023 г. №68 установлен одинаковый размер единовременной выплаты в объеме 50 тыс. рублей вне зависимости от их службы – в именном батальоне «Атал» или в иных формированиях. Ранее в 2022 году в соответствии с Указом Главы Чувашии была предусмотрена поддержка участников именного батальона «Атал». Тогда выплаты по 300 тыс. рублей получили 204 военнослужащих. В текущем году оставшаяся сумма направлена заключившим контракт в 2022 году, но не успевшим ее получить по ряду причин.

Одним из решений, принятых на основе обратной связи, стало сокращение сроков получения единовременных выплат участникам СВО. Соответствующий Указ подписал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алёна Елизарова:

На старте мы уже приняли решение, что единовременная выплата гражданам, заключившим контракт, будет предоставляться проактивно, без подачи каких-либо документов либо заявлений. Но подтверждение Военным комиссариатом факта участия в специальной военной операции – процедура длительная, увеличивающая сроки перечисления выплаты. С целью разрешения данной ситуации и ускорения предоставления выплат вносятся уточнения и дополнения, чтобы назначать выплату уже по факту заключения контракта.

При этом многие формы поддержки требуют наличия закрепленного статуса добровольца в отношении участников частных военных компаний. Работа в этом направлении ведется на федеральном уровне.

В настоящее время дети участников СВО не имеют преференции при поступлении в первый класс, переходе в пятый, десятый классы школ и учреждения среднего профессионального образования.

Руководитель филиала Фонда Елена Зайцева:

Подготовлена соответствующая законодательная инициатива. Дети бойцов должны иметь преимущественные условия при поступлении. Есть льготы только при поступлении в вузы.

Работа филиала организована во всех муниципалитетах по принципу «единого окна». Чаще всего запросы касаются различных мер поддержки, оформления документов, в частности, удостоверения участника СВО, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании, помощи в бытовых вопросах. Обращаются матери и жены с просьбой найти бойцов, не выходящих на связь. К деятельности привлекаются и специалисты службы занятости, социальной защиты, медико-социальной экспертизы, медицинские психологи, юристы. На сегодня в филиал требуются специалисты по медицинскому сопровождению и цифровизации. В связи с расширением деятельности будет обустроен первый этаж здания Фонда.

Для общения с жителями республики и информирования о работе филиала открыты страницы в социальных сетях Вконтакте и в Телеграм. Подключены рабочие многоканальные телефоны: (8352)70-94-26, 70-94-27.

На сегодняшний день в Чувашии оформлено более двух тысяч социальных паспортов, в них фиксируются жизненная ситуация семьи, меры поддержки, которые были представлены либо назначены. Широкий комплекс мер направлен на поддержку семей с детьми, это более 1200 несовершеннолетних.

Самые распространенные — это организация бесплатного питания для школьников, обеспечение стипендии в размере 2 000 рублей ну и все полагающиеся меры социальной поддержки, выплаты в отношении семей с детьми также предоставляются данным семьям, и они зафиксированы в социальных паспортах.

Еще одна форма поддержки — помощь в трудоустройстве членам семьи. Органы службы занятости были проведены консультации с более 120 человек, из них 18 человек пошли на профессиональные курсы для получения работы и 5 человек заключили социальный контракт на трудоустройство.

Поддержку в виде выплат на приобретение газоиспользующего оборудования в рамках программы догазификации получили три семьи.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики