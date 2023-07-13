Эксперты оценили аккаунты глав муниципалитетов Чувашии в социальных сетях

Центр управления регионом Чувашии составил рейтинг личных аккаунтов глав администраций городских округов и глав муниципальных округов республики по итогам первого полугодия. Эксперты, в том числе и независимые, чиновников оценивали по 10 критериям. Чтобы получить наивысший балл главам нужно было вести свои личные странички во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Причем делать это качественно. Критериями оценки стали не только количественные показатели, но и, например, наличие или отсутствие прямых эфиров на страницах, качество обратной связи, живой язык постов, качество медиа и регулярность публикаций.

В итоге в пятёрку лидеров вошли глава Янтиковского муниципального округа Владимир Михайлов, глава Батыревского муниципального округа Рудольф Селиванов, глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов, глава Комсомольского муниципального округа Александр Осипов и глава Ибресинского муниципального округа Игорь Семёнов.

«В Чувашии все главы муниципальных образований завели и развивают свои аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. У кого-то это получается лучше, у кого-то немного хуже, но радует, что все стараются следовать запросам времени», — считает руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Отметим, что это уже третий рейтинг глав, впервые подобный анализ личных аккаунтов проводился год назад.