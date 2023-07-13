«Песня о любви не кончается»

По инициативе Совета женщин города торжественный вечер под таким названием состоялся

в канун Дня семьи, любви и верности в городском парке культуры и отдыха

Этот добрый, светлый праздник в нашей стране отмечается 8 июля. Летний день выбран не случайно – в этот день православные почитают память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. В канун праздника стало доброй традицией чествовать лучшие семьи, прожившие в любви и согласии долгие годы.

Со словами приветствия и наилучшими пожеланиями к горожанам обратились глава города Сергей Яргунин и глава администрации Эдуард Васильев. С главной сцены праздника, уютно обустроенной на новой многофункциональной площадке, Благодарственных писем администрации города были удостоены семьи-юбиляры, отмечающие в этом году юбилеи совместной жизни.



За активное участие в жизни города и популяризацию института семьи под аплодисменты зрителей несколько семей отмечены Благодарностями Союза женщин Чувашии и Благодарственными письмами депутата Государственного Совета Чувашии Сергея Мельникова. Председатель профсоюзного комитета, депутат городского Собрания Мария Дроздова вручила цветы и сладкие подарки семейным династиям ОАО «ШЗСА».



Ярким украшением торжественного вечера стал праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов города. Для детворы Центр детского творчества подготовил несколько интерактивных площадок и мастер-классов. Гвоздём программы стал интерактивный кукольный театр, к таинству которого в этот особенный вечер мог прикоснуться каждый.

Ольга Дмитриева.