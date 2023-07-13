В Совфеде напомнили о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

С 1 августа произойдет перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам

Перерасчет производится за предыдущий год. «С учетом уплаченных за них работодателями в 2022 году страховых взносов, исходя из которых определяется индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Но максимальная прибавка пенсионных коэффициентов за год для работающего пенсионера составляет не более 3-х, в то время как работающие граждане (кому еще не назначена пенсия) могут получить за год до 10 пенсионных коэффициентов (при максимальной сумме уплаты страховых взносов)», — напомнила в своем Telegram-канале зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В итоге к общей величине индивидуальных пенсионных коэффициентов, установленной при назначении пенсии, прибавляются пенсионные коэффициенты за работу за прошедший год.

Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в этом году составит почти 400 рублей. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако по закону не может превышать трех пенсионных коэффициентов. «Стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля», — пояснила «Российской газете» юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева.

Перерасчет размера пенсий произведут автоматически, поэтому никаких заявлений пенсионерам писать не нужно.

Напомним, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, в отличие от пенсий неработающих граждан пенсионного возраста. Их индексируют ежегодно. Но когда человек прекращает работать, ему должны пересчитать пенсии с учетом всех пропущенных им индексаций. Как это происходит? Например, женщина вышла на пенсию в 2020 году, но трудилась еще три года. Все это время она получала пенсию без индексации — условно, 20 тысяч рублей в месяц. «Сначала ее пенсию умножают на процент индексации 2021 года, затем полученную сумму на процент индексации 2022 года и, наконец, на процент индексации 2023 года», — поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Если учитывать, что последние годы страховые пенсии неработающих пенсионеров росли в среднем на тысячу рублей в год, пенсия гражданки станет больше примерно на 3 тысячи.

Источник: rg.ru