Чувашский шартан и цивильские пряники можно попробовать на гастрономическом фестивале в Москве

Второй гастрофестиваль «Вкусы России» проходит в эти дни на Манежной площади и 25 площадках в столичных округах. Его организовал Минсельхоз России совместно с правительством Москвы в рамках масштабной программы продвижения региональных продуктов питания, реализуемой по поручению Президента России с 2020 года.

Шартан и цивильские пряники радуют гостей фестиваля наряду с алтайскими сырами, саратовскими калачами и башкирским коротом, уральским вареньем из одуванчиков, черноморской барабулей, таймырской бастурмой из оленины и мурманским крабом. Всего в торговых рядах представлено свыше 330 производителей из более, чем 70 регионов страны.

«Благодаря фестивалю «Вкусы России» региональные бренды продуктов, о которых раньше знали только на малой родине, стали широко известны потребителям», – подчеркивают организаторы, озвучивая при этом впечатляющие цифры: развлекательная программа фестиваля включает более 550 мастер-классов, кулинарных шоу и выступлений творческих коллективов. Ну а на площадках праздника ожидается свыше 800 000 человек.

Продукты из Чувашии ждут гостей фестиваля с 7 по 16 июля!

чувашинформ.рф