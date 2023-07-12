Приложение «Госключ» открывает новые возможности

Минцифры России в рамках проводимых работ по внедрению технологии мобильной электронной подписи разработало мобильное приложение «Госключ».

Сервис позволяет бесплатно получать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи, подписывать документы, совершать юридически значимые действия на ЕПГУ и коммерческих площадках, интегрированных с данным сервисом.

Благодаря сервису государственные, муниципальные и коммерческие услуги становятся доступны широкому кругу пользователей.

Преимущества приложения «Госключ»:

нет необходимости посещать удостоверяющий центр;

документы подписываются в режиме онлайн;

юридическая значимость подписи – электронная подпись равна собственноручной и одобрена законом;

документы в безопасности – только Вы можете подписать документ, третьи лица не имеют к нему доступа;

бесплатно для пользователей – получить сертификат и сформировать электронную подпись в Госключе можно бесплатно;

не требуется флеш-накопитель.

Сертификат УНЭП могут получить абсолютно все, у кого есть подтверждённая учётная запись Госуслуг с внесенным номером телефона.

Актуальная информация о мобильном приложении «Госключ» доступна по адресу http://gosuslugi.ru/goskey.

Минцифры Чувашии.