Правительство Чувашии утвердило специальные социальные выплаты для водителей скорой медицинской помощи

Соответствующие изменения утвердили 12 июля в рамках заседания Кабинета Министров Чувашской Республики.

«Дополнительная мера социальной поддержки в форме специальной социальной выплаты предусмотрена для водителей автомобилей скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в размере 4500 рублей ежемесячно с 1 января 2023 года», — отметил вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Напомним, весной этого года Глава Чувашии Олег Николаев утвердил региональные выплаты для поддержки отдельных категорий медиков, не вошедших в перечень получателей федеральных ежемесячных соцвыплат, утвержденных постановлением Правительства России. Сегодня в перечень специалистов включены и водители скорой медицинской помощи.

Минздрав Чувашии.