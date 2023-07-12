Льготные категории граждан могут получить решение о компенсации расходов на оплату ЖКУ через портал Госуслуг

С 1 июля 2023 года компенсировать затраты на жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан в России будут по единым правилам. Услуга входит в перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики и заявление можно подать через портал Госуслуг по ссылке.

Правительством России утвержден единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Порядок обязателен для всех регионов и устраняет разночтения в процедуре оформления.

Теперь основную часть документов соцзащита сама запросит по межведомственному электронному документообороту. Льготнику на бумаге нужно приносить только то, что по запросу получить невозможно, например доверенность представителя льготника, решение суда или справку, что ребенок в возрасте до 23 лет учится очно. Документы на иностранных языках, если в них нет данных на русском, нужно перевести и заверить перевод у нотариуса.

Минцифры Чувашии.