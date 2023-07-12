В ходе мониторинговых исследований в Чувашии выявлен вирус африканской чумы свиней 

11 июля 2023 года в чувашской республиканской ветлаборатории Госветслужбы Чувашии в ходе мониторинговых исследований выявлен вирус АЧС.

10 июля в учреждение поступила проба от дикого кабана, добытого в ходе любительской и спортивной охоты на территории Шемуршинского муниципального округа в закрепленном охотничьем угодье «Шемуршинское» агрофирмы «Исток».

В связи с этим Госветслужбой Чувашии подготовлен проект Указа Главы Чувашской Республики, которым устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории инфицированных объектов с 12 июля до особого распоряжения.

В ходе оперативной Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством вице-премьера, министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергея Артамонова обсужден комплекс мероприятий по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней.

«До особого распоряжения на основании карантинных мероприятий будут выставлены карантинные блок-посты, чтобы не было захода на территорию охотхозяйства. В зоне очага работает сводный противоэпизоотический отряд. Оперативно проводятся сходы граждан с разъяснением проводимых мероприятий», – доложил на совещании Руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин.

По словам Александра Валерьевича жителям республики, особенно Шемуршинского муниципального округа необходимо принять следующие меры безопасности:

— воздержаться от ввоза всех животных, продукции и кормов с указанных регионов вовлеченных в эпизоотию по АЧС.

— воздержаться от посещения лесов и других мест обитания дикого кабана

— соблюдать правила содержания животных;

— не препятствовать ветеринарным специалистам при проведении ими специальных ветеринарных мероприятий (не прятать животных, сообщать достоверную информацию о

количестве имеющихся животных, не уводить из дома при подворном обходе, соблюдать рекомендации врачей);

— сообщать ветеринарным специалистам обо всех случаях внезапного падежа или заболевания животного, а также об изменениях в поведении по телефонам горячей линии;

— при покупке животных обязательно запрашивать у продавца ветеринарные сопроводительные документы либо расписку о происхождении животных и проведенных ветеринарных мероприятиях (исследования и вакцинации);

— организациям необходимо перед покупкой животных или птиц согласовывать их маршрут перемещения с территориальными управлениями Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/ru/structure/tu ).

Условиями ввоза и перемещения животных можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/...)

Памятки о симптомах заболевания, его профилактике и действиях при подозрении африканской чумы свиней можно посмотреть здесь.