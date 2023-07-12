Больше 30 тысяч обращений: ЦУР Чувашии подвел итоги работы за полгода

Вопросы, поступающие через «Инцидент Менеджмент» и платформу обратной связи фиксируются ежедневно. На данный момент специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали более 33700 электронных обращений. Жители республики всё активнее пишут в соцсетях, общаются с представителями власти в онлайне и таким образом решают свои наболевшие вопросы.

В ТОП-5 самых часто обсуждаемых тем вошли «дороги», «благоустройство», «ЖКХ», «медицинское обслуживание» и «социальная защита».

По-прежнему самыми пишущими и неравнодушными являются жители столицы, городов Канаш, Новочебоксарск, Алатырь и Шумерля.

О чаяниях и переживаниях людей специалисты Центра управления регионом Чувашии узнают и благодаря онлайн-исследованиям. В течение первых шести месяцев 2023 года социологи ЦУР провели 11 соцопросов и фокус-групп. Благодаря чему выявлены отрасли, нуждающиеся в дополнительной поддержке со стороны властей.

чувашинформ.рф