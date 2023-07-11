Школьники из Шумерли приняли участие в республиканском Фестивале ГТО

11 июля, столичный стадион «Спартак» принимал участников республиканского летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди школьников. Команда шумерлинских школьников в составе Анастасии Ушковой, Александра Соколова, Ксении Лескиной, Арсения Цебулаева и руководителя команды, Мастера спорта России по легкой атлетике, тренера-преподавателя ДЮСШ города Шумерля Галины Майоровой, приняла активное участие в Фестивале. Ребята состязались в беговых тестах Комплекса ГТО, тестовых испытаниях упражнений ОФП и плавании. Многие из них улучшили свои личные результаты в Комплексе ГТО.



Источник: gshum.cap.ru







