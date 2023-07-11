Декоративное садоводство и ягодные культуры обсудят в лектории на Фестивале ягод Чувашии

Обучающая программа будет проводиться с 10.00 до 18.00 на Фестивале ягод Чувашии. Мероприятие состоится 12 июня на базе питомника «Ивушка» в деревне Хыркасы Чебоксарского округа.

С 10.00 до 12.00 в шатре-лектории для работников отрасли проведут сессию «Декоративное садоводство».

В числе спикеров – генеральный директор крупнейшего в Поволжском регионе садового центра по выращиванию и реализации растений Вера Глухова, руководитель отдела по садово-парковой и природоохранной деятельности московского «Парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин.

Расскажут о своём опыте также представители воронежской компании «Бамблби Компани», специализирующейся на промышленном разведении шмелиных семей.

В 14.00 стартует сессия «Ягодные культуры», продлится она до 18.00.

Здесь знаниями об отрасли поделятся генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий , генеральный директор «Слободских ягодников» Марк Стрела из Калужской области и коммерческий директор ООО «ЮГПОЛИВ КОРОЛЕВ АГРО» Владимир Крючков из Московской области.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

Минсельхоз Чувашии.