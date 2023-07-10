На «ИННОПРОМ-2023» Чувашию представляют 8 промышленных предприятий

В Екатеринбурге стартовал первый день Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023».

Выставочный стенд Чувашской Республики представлен 8 промышленными предприятиями.

Участники выставки могут ознакомиться с нашими разработками: колесный трактор класса 1.4 АГРОМАШ 90ТК от Завода «АГРОМАШ»; макет гибридного магнитолевитационного подвеса с пониженным энергопотреблением от Чебоксарского предприятия «Сеспель»; вилочный электропогрузчик ПЭ -1,8 СИЛАНТ, электродвигатель собственной разработки, от Чебоксарского завода силовых агрегатов; пневматический ткацкий станок от Группы компаний «Техмашхолдинг» ООО «ВТФ «ТЕКСТИЛЬМАШ»; резинотехнические изделия, образцы изделий космической промышленности и оборонного комплекса от Химпром; двери от Чебоксарской фабрики дверей плюс; лиофильная камера Abat ЛФ-06П, конвекционная печь Abat КЭП-6П-02 в стойке с вытяжным зонтом на подставке от Чувашторгтехника; видеоролик предприятий подготовлен Ассоциацией «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Официальная делегация региона под руководством Главы Чувашии Олега Николаева участвует в переговорах, подписаниях соглашений, дискуссиях.

чувашинформ.рф.