Назначен директор Шумерлинского отделения ЧЭСК

Чернов Владимир Николаевич назначен директором Шумерлинского отделения ЧЭСК

В ходе рабочей поездки в Чувашию генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская встретилась с Владимиром Черновым и поставила задачу по выводу Шумерлинского отделения в лидеры по текущим стратегическим направлениям ЧЭСК — цифровизации, успешному завершению договорной кампании и реализации

Владимир Чернов работает в ЧЭСК более 18 лет, он занимал должность заместителя директора Батыревского межрайонного отделения.

Источник: company.ch-sk.ru