В ЦДТ Шумерли завершился Открытый турнир по классическим шахматам

В ЦДТ города Шумерля завершился Открытый турнир по классическим шахматам «Летний Кубок» посвящённый Дню Республики, который проходил 1-2 и 8-9 июля.

Коллектив шумерлинских шахматистов рад, что шахматисты из других городов и районов откликнулись на информацию о проведении турнира. В состав участников Летнего Кубка вошли 18 шахматистов из Шумерли, Чебоксар, Аликово и Ленинградской области.

Летний Кубок выиграл Александр Тимофеев(Шумерля). Александр набрал 5,5 очков из 7 возможных, опередив всех конкурентов.

2-4 место с 5 очками разделили Сергей Иовлев(Шумерля), Степан Слепых(Чебоксары), Александр Никифоров(Шумерля). По правилам, при дележе призовых мест для определения призёров игрался тай-брейк. Победу на тай-брейке одержал Александр Никифоров, завоевав тем самым 2 место в Летнем Кубке. Сергей Иовлев занял 3 место в Летнем Кубке. Степан Слепых занял 4 место, впрочем, также призовое.

5-6 места разделили Роман Гуськов(Шумерля) и Максим Михайлов(Чебоксары) с 4,5 очками. Так как 5 место было призовым, между ними также игрался тай-брейк. Матч в быстрые шахматы победителя не выявил. В блиц-шахматах же победу одержал Максим Михайлов, завоевав 5 призовое место.

Источник: gshum.cap.ru