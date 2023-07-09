Счастье -быть вместе!

8 июля россияне отмечают один из красивейших праздников — День семьи, любви и верности,

приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые еще при жизни стали образцом

семейного счастья и супружеской верности.



Праздник на всероссийском уровне впервые прошел 8 июля 2008 года. Указом Президента

от 28 июня 2022 года День семьи, любви и верности стал официальным праздником.

Важная часть мероприятий этого Дня — вручение общественной медали «За любовь и верность».

Награды вручаются парам, живущим в браке более 25 лет, за долгую историю семейного союза,

крепость отношений и достойное воспитание детей. С 2015 года всего 13 городских семей удостоились медали «За любовь и верность». В их числе — супруги Виктор Константинович и Татьяна Петровна Морозовы, которым награду вручили сегодня в отделе ЗАГС г. Шумерли.

История семьи Морозовых берет начало с 6 октября 1984 года. В этот день недавние выпускники Чебоксарского техникума связи стали мужем и женой, подтвердив подписями свое твёрдое намерение жить вместе в любви и согласии.



А начиналось все со студенческой вечеринки, где молодые и познакомились. Направление по распределению новоявленные специалисты получили в г. Семёнов Горьковской области. Первым их рабочим местом стал Семеновский ЭТУС. Виктор начал трудиться в должности электромеханика радиоузла, а Татьяна — электромехаником-измерителем усилительного участка. В Семенове родилась их старшая дочь. Проработав здесь два года, молодая семья переехала на родину главы семьи — в Шумерлю.



Виктор Константинович устроился в Чебоксарский домостроительный комбинат электромонтером, где проработал около 10 лет. С 1998 по 2001 годы местами его работы были Шумерлинский районный маслозавод, Московский завод специализированных автомобилей. С 2002 по 2007 годы он трудился в ОАО «Молочное дело» начальником отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики, главным инженером. С 2007 года по сегодняшний день В. Морозов работает на комбинате автофургонов. Здесь его трудовой путь начался с должности инженера-энергетика в энергомеханическом отделе. В октябре того же года Виктор Константинович был назначен заместителем главного энергетика, а в июле 2011 года — главным энергетиком. В 2019 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».



У Татьяны Петровны основная часть трудовой деятельности также связана с комбинатом автомобильных фургонов. Приехав в Шумерлю, она устроилась электромонтером станционного оборудования участка связи, и проработала там 18 лет. Перерывом в работе на КАФ стали 2004—2007 годы, когда по совету супруга она устроилась в ОАО «Молочное дело» инженером-метрологом. В 2007 году вместе с мужем Татьяна Петровна вернулась на комбинат, была принята в отдел технического контроля старшим контролером, затем переведена в отдел центральной лаборатории измерительной техники главным метрологом-начальником лаборатории, где и работает по настоящее время.



С 2004 года Морозовы, можно сказать, и дома, и на работе всегда рядом. «Нам нравится быть вместе. Если нужен совет, какая-то помощь — надежный человек рядом, — говорят супруги. — А на работе бывает, что за день мы даже не видим друг друга. Ощущение, что близкий человек где-то рядом, очень приятно».



Общие интересы на работе, общие интересы дома — что может быть лучше? Морозовы вместе проводят и отдых, любят путешествовать по стране, почти каждый год посещают какое-нибудь интересное место. Впечатлил их Калининград, в 2021 году они посетили Соль-Илецк, а в прошлом году супруги направились в путешествие на теплоходе вверх по Волге: посетили уникальные острова Кижи, Валаам и др.



Свободное от работы время супруги посвящают своей любимой даче. Именно там проходят их выходные и вечера. Свой участок земли, сад, свой урожай вдохновляют их и придают силы. Немалые хлопоты по даче разделяют с ними и дети.



Морозовы воспитали двух дочерей. У обеих — свои семьи. Старшая Марина работает в военном комиссариате г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов в должности старшего помощника военного комиссара. С мужем воспитывает двух сыновей 16 и 8 лет. Младшая Светлана трудится в сфере медицины, работает старшей медицинской сестрой в научно-исследовательском институте вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова в Москве. С супругом воспитывает дочь.



Девиз семьи Морозовых — «Быть вместе!». С теплотой и любовью вспоминают они родителей Виктора Константиновича, которых считают основоположниками этой семейной ценности. «Большой вклад в семейное благополучие, в мир в нашей семье внесла наша свекровь, — говорит Татьяна Петровна. — Она всегда старалась собрать всех вместе. И мы стараемся детям передать именно это, чтобы они были друг для друга опорой, поддержкой». Сегодня Морозовы видят то, что закладывали в своих дочерей в течение многих лет. Дочери и зятья дружат семьями, едут в гости друг к другу, все вместе собираются за круглым столом.



Говорят, пример родителей — самый действенный метод воспитания. Виктор Константинович и Татьяна Петровна строили свое семейное счастье на любви и уважении. «С годами начинаешь ценить друг друга еще больше, понимать, что ближе и дороже человека нет. Мы за 39 лет совместной жизни, можно сказать, стали одним целым», — говорят супруги и с радостью отмечают, что их пример семейных отношений лег в основу семей дочерей. А воспитывали они дочерей в любви, уважении и в разумной строгости. Такое же воспитание получают в своих семьях теперь их два внука и внучка. «Внуки — это совершенно другое. Родители в целях воспитания всегда относятся к своим детям строже и требовательнее. Ну а мы, бабушки и дедушки, их просто любим! Тут наша миссия — наполнить их любовью на всю дальнейшую жизнь!», — улыбаются супруги.

Марина Ветликова.