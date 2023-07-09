Объекты пристального внимания

На страницах нашей газеты мы регулярно освещаем вопросы благоустройства городских и сельских территорий, знакомим читателей с динамикой развития инфраструктуры, инициативами граждан.

Однако, наряду с положительными примерами мы не устаем затрагивать и темы совсем не позитивные.



В их числе — заброшенные объекты и долгострои, перспективы которых шумерлинцам многие годы не известны, но не безразличны, ведь их судьба и история — это часть судьбы и истории нашего города. Увы, таких строений, в том числе представляющих угрозу жизни людей, в городе немало.

Какие решения по дальнейшей судьбе объектов особого статуса на сегодня приняты, а если не приняты, то почему? Газета в очередной раз пытается разобраться в теме.

Средняя школа № 7

Ныне здание бывшей школы № 7 находится в таком удручающем состоянии, что могло бы претендовать на съемки в фильмах ужасов или в фильмах о войне. В качестве декораций. Ужасающий антураж нынешнего здания и близлежащей территории напоминает зону после бомбежки или природного катаклизма. А когда-то это была одна из самых современных городских школ — с устоявшимися традициями, сильным педагогическим коллективом и достойными учениками.



Как самостоятельное образовательное учреждение школа приказала жить 16 лет назад. В июне 2007 года вышло постановление администрации города «О реорганизации школы № 2 путем присоединения школы № 7».

Последним полноценным учебным годом в стенах родной школы для учеников и педагогов стал 2007—2008 учебный год.



До ноября 2010-го в стенах седьмой школы функционировала только «началка». Возможно, учебный процесс для младших школьников осуществлялся бы и дальше, но о себе регулярно давали знать проблемы десятилетиями не ремонтировавшегося здания с деревянными перекрытиями и обветшалой теплосистемой.



Именно тогда, в ноябре 2010 года, случилась очередная авария, школу затопило и образовательный процесс в стенах школы № 7 судебным решением был приостановлен.

В течение последующих двух лет седьмая еще стояла на балансе второй школы. Руководство и педагогический коллектив, как могли, поддерживали жизнедеятельность здания, но без финансирования, понятно, это не могло продолжаться долго. В виду отсутствия средств ремонт системы отопления так и не был произведен. А неотапливаемое здание, как известно, — это приговор.



С баланса второй школы седьмая была снята 31 августа 2012 года и законсервирована. «Если бы в штате были оставлены ставки сторожей, в школе сохранился бы порядок, но, увы, этого сделано не было, — сетует сегодня директор Татьяна Кутырева. — Со временем здание стало общедоступным, туда стали проникать подростки, безобразничать».



С годами громадное неотапливаемое четырехэтажное здание разрушалось всё больше и больше. Пережила школа и два пожара… И если поначалу здание еще можно было восстановить, то со временем разговоры об этом сошли на нет.

В прошлом году объект начали разбирать, но по ряду административных причин процесс был приостановлен.



Как сообщил газете и. о. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации города А.В. Васин, в настоящее время для введения объекта в хозяйственный оборот прорабатываются варианты для привлечения инвесторов. Процедура эта небыстрая и затратная – необходимо подготовить внушительный пакет документов, согласовать с Собранием депутатов, изыскать средства на оценку, объявить аукцион.

В каком виде объект будет функционировать в будущем, покажет время.









Противотуберкулезный диспансер

Вопрос о сносе построек тубдиспансера мы также неоднократно поднимали на страницах газеты. В материалах мы, как правило, всегда четко обозначали свою позицию – объект небезопасен, находится в беспрепятственном доступе, и задача всех ответственных лиц – наконец принять решение о его дальнейшей судьбе.



Немного истории. По причине ветхости и несоответствия санитарным нормам решение о закрытии около полувека функционировавшего шумерлинского противотуберкулезного диспансера было принято в 2013 году. После всех необходимых документальных процедур объект был закрыт. К сожалению, финансирование по сносу бывшего учреждения здравоохранения ни сразу, ни позднее предусмотрено не было, как и не было принято никакого конкретного решения о его дальнейшей эксплуатации.



В 2014 году Минздравом Чувашии, в оперативном управлении которого находилось шумерлинское отделение противотуберкулезного диспансера, было направлено письмо в адрес муниципалитета о рассмотрении возможности передачи объекта на баланс города, но по ряду объективных причин этого не произошло. В итоге закрытый объект так и остался в собственности Чувашской Республики.



В соответствии с действующим законодательством, ответственность за содержание объектов несет их собственник, заброшенных и неиспользуемых в том числе. Следовательно, городские власти за все эти годы не могли распоряжаться ни самим объектом, ни территорией, на которой он расположен.



В 2021 году объект был передан на баланс Республиканской службы единого заказчика, коим и является в настоящее время.

Как сообщил нашей газете в телефонном разговоре заместитель директора учреждения по вопросам строительного контроля Николай Сорокин, по сносу здания принято положительное решение. В настоящее время ведутся повторные лабораторные исследования на наличие на объекте живой туберкулезной палочки. Если результаты будут отрицательными, здание будет снесено, мусор утилизирован. В случае подтверждения наличия палочки дезинфекция объекта будет проведена повторно. Результат будет известен в ближайшее время, уверил специалист.

Клуб «Октябрь»

ДК «Октябрь» — культурно-досуговое учреждение с богатой полувековой историей. В свое время это был настоящий культурный центр города! Под началом мастеров своего дела, влюбленных в творчество и искусство, здесь кипела насыщенная жизнь: активно работали кружки, творческие коллективы, клубы по интересам. Действовал спортивный зал с секциями по рукопашному бою, самбо, волейболу и настольному теннису. В стенах библиотеки проводили свой досуг любители книг и журналов, а по вечерам зрительный зал приглашал на просмотр новинок кинематографа.

А какие танцевальные вечера проводились в «Октябре»! Под аккомпанемент вокально-инструментальных ансамблей здесь знакомились, влюблялись, потом создавали семьи… Но это всё лирика.



После выведения в 2009 году клуба из статуса учреждения культуры (по причинам, ведомым лишь тогдашнему руководству города) здание было сдано в аренду. Как помнят шумерлинцы, несколько лет в его стенах располагался салон мебели. После окончания срока аренды здание опустело, и последние лет восемь стремительно разрушается. Благо, два года назад местными властями было принято решение о косметическом ремонте фасада бывшего дворца культуры, что и было сделано.

По сведениям администрации города, в начале 2023 года «Октябрь» был продан частному лицу. Под какой вид деятельности здание бывшего клуба будет определено, теперь уже решать новому собственнику.

Дорога по ул. Интернациональной-Косточкина

В череде проблемных не можем не упомянуть и об этом многострадальном объекте. «Стройка века» началась в 2019 году и стала для шумерлинцев поистине притчей во языцах. А ведь дорога находится не где-нибудь на отшибе, а в одном из самых оживленных мест города. Мы, работники редакции, знаем о проблеме не понаслышке: объект аккурат проходит под нашими окнами и все этапы строительства – от снятия асфальта до переноса инженерных коммуникаций – происходили на наших глазах.



Поначалу работы, хоть и с перерывами, велись активно, и небольшой участок дороги был введен в эксплуатацию (часть улицы Интернациональной). Но со временем активность рабочих стала угасать, техника работала всё реже и, в конце концов, работы на объекте затихли совсем.



Выяснилось, что на ремонтируемом участке строители столкнулись с газопроводом высокого давления, что не позволило продолжать работы в принципе. Позднее перенос газопровода были осуществлен, но окончательные работы завершены так и не были. Основная проблема была в неучтенных в проекте затратах, а это порядка 1 млн 200 тыс. рублей. После внесения всех необходимых изменений, проект прошел повторную экспертизу, был объявлен аукцион, но на торги, к сожалению, никто из подрядчиков не вышел. Очередной аукцион, как проинформировал нас несколько дней назад и.о. первого заместителя главы администрации-начальника управления градостроительства и городского хозяйства Павел Бажайкин, будет объявлен в ближайшее время. Только после переключения газопровода работы по строительству дороги могут быть возобновлены и завершены.



А пока от перекрестка улиц Интернациональной-Косточкина вплоть до улицы К. Маркса песчаное полотно дороги продолжает лежать в грустном ожидании, зияя своими ухабами, ямами и время от времени последождевыми лужами.

P.S. К сожалению, вышеперечисленные объекты – малая часть нерадостного списка. Будем благодарны нашим читателям за оповещение нас и о других заброшенных и, возможно, опасных объектах на городских и сельских территориях. Газета обязательно продолжит эту тему в своих дальнейших публикациях.

Ольга Дмитриева.