Ждут почтальона в каждом доме!

День российской почты празднуется во второе воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 9 число

В очередной раз праздник напоминает нам о большом значении почтовой отрасли, летоисчисление которой начинается со времен Петра I, когда был издан указ о создании первого маршрута, связывающего несколько городов от Москвы до Архангельска. Первые почтовые ящики были установлены в Москве в 1833 году. А в годы Великой Отечественной почтальоны стали связующим звеном между тылом и фронтом, и, рискуя жизнью, доставляли на фронт письма и посылки от родных, а с фронта — долгожданные треугольники.



Сегодня активное развитие интернет-технологий, казалось бы, должно было отправить в небытие некоторые почтовые услуги, но почта продолжает развиваться и расширять список предоставляемых услуг, оставаясь очень востребованной.



В обязанности почтовых подразделений сейчас входит выдача пенсий, оплата коммунальных платежей, оформление денежных переводов, отправка посылок, писем и уведомлений, продажа товаров и многое другое. И, конечно, оформление подписки на периодические издания, среди которых и наша газета «Вперёд».



Газетчики и почтальоны всегда работают в тесной связи. Ведь несмотря на общую тенденцию снижения спроса на бумажные периодические издания, 2/3 подписок на газету «Вперёд» оформляется именно через почтовые отделения. Это гораздо удобнее для читателей – каждую пятницу свежий номер доставляется прямо до квартиры или дома.



Накануне Дня российской почты газета «Вперед» заглянула на почту. Помимо профессионального праздника у нас есть еще один повод пообщаться с почтальонами и поблагодарить их — завершена подписная кампания на 2 полугодие 2023 года.



Главный редактор газеты Анна Аношина отметила благодарностями тех, кто оформил большее количество подписок на нашу газету в городе и в районе, и от лица коллектива газеты «Вперед» поздравила всех с наступающим праздником, пожелав новых профессиональных побед, слаженной работы, и чтобы письма и новости, которые они несут людям, были только хорошие, а вдохновение и новые идеи помогали в реализации проектов на благо и во имя почтовой связи!



Для читателей хотим сообщить, что оформить почтовую подписку на нашу газету можно с любого месяца. Обращайтесь к своему почтальону или в ближайшее отделение почтовой связи.



Соб. корр.