В Чувашии1191 семья получает ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Данная мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе проживания без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей.

Сегодня ежемесячную выплату из средств материнского капитала на ребенка до 3 лет получает 1191 семья Чувашии. В 2023 году ее оформили 1100 обладательниц сертификата.

«С этого года ежемесячную выплату семья может оформить на любого ребенка или сразу на нескольких детей в возрасте до 3 лет. Ранее она назначалась только на второго малыша. С июня семьям в любой точке страны выплаты приходят в один день — 5 числа месяца за предыдущий месяц», — отметил управляющий Отделением социального фонда России по Чувашии Валерий Николаев.



Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе регионального Отделения социального фонда. При наличии в семье нескольких детей в этом возрасте заявление подается на каждого ребенка в отдельности.

Важным является правильно оформить заявление — заполнить графы «Состав семьи» (нужно указать всех членов семьи), «Анкетные данные» (ФИО, дата рождения, СНИЛС, статус члена семьи). Неправильно оформленное заявление может стать причиной отказа в назначении выплаты.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста 3 лет. Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена выплата.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.