Первая смена прошла благополучно

3 июля муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в летний период 2023 года подвела итоги первой смены

оздоровительной кампании. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся деятельности загородного лагеря «Соснячок» и пришкольных лагерей.

Было отмечено, что с 1 по 21 июня в «Соснячке» отдохнули 128 ребят, для которых старались создать достойные условия пребывания. В ходе подготовки материально-технической базы к летнему сезону были проведены следующие виды работ: частичный ремонт системы отопления, капремонт полов в столовой, косметический ремонт фасада спальных корпусов, демонтаж аварийных деревьев, ремонт спальных корпусов, модернизация инженерной системы водоснабжения в здании душевой и др.



Педагогический персонал состоял из учителей школ города и студентов Канашского педколледжа.

В период смены особое внимание было уделено безопасности отдыхающих и многие мероприятия также были профилактического характера, например, встречи с сотрудниками МЧС, МО МВД «Шумерлинский». Проводились беседы с сотрудниками наркологии о вредных привычках, была реализована комплексная программа развития детей и подростков «Планета счастливого детства».

100 младшеклассников отдохнули в пришкольном лагере школы № 2. В их числе из малообеспеченных семей — 4 ребенка, из неполных — 11, из многодетных — 10, находящихся под опекой — 2.



В течение смены осуществлялось сотрудничество с ДК «Восход», с Центром детского творчества, с городской централизованной библиотечной системой. Проведено 42 мероприятия, как на базе школы, так и на базе других учреждений и в природной среде. Большинство мероприятий имели общекультурную, спортивную, интеллектуальную и патриотическую направленность.



На базе школы № 2 также был организован отдых еще для 75 детей, большинство из которых являются воспитанниками студий и секций Центра детского творчества. Деятельность лагеря осуществлялась в интеллектуальном, экологическом, техническо-творческом, физкультурно-оздоровительном и в других направлениях. Для выявления удовлетворенности детей организацией летнего отдыха было проведено анкетирование, которое показало, что отдыхом довольны 100 процентов детей.



На итоговом мероприятии все дети были награждены грамотами за различные достижения, и у них появилось желание отдыхать здесь вновь и вновь.

В остальных учебных заведениях города организация лагерей была невозможна из-за проводимого в них ремонта.



Как отметила, завершая заседание, председатель комиссии, заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерли Ирина Сасакина, первая смена прошла достаточно насыщенно. Основной акцент был сделан на безопасность детей в летний период. Хочется надеяться, что и другие смены пройдут благополучно.

Татьяна Александрова.