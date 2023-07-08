Немного о «семейной» статистике

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, символ которого – нежная и солнечная ромашка. Расскажем о том, какие месяцы в Чувашии популярны для свадьбы и сколько малышей родилось по итогам 2022 года.



В республике зарегистрировали отношения свыше 6 тыс. пар. За последние 20 лет рекордным стал 2007 год, когда были зафиксированы 11 тыс. браков.



Стоит отметить, что в прошлом году популярными среди молодожёнов месяцами были июль, август и сентябрь — в этот период узаконили отношения 38 % пар.



Впервые зарегистрировали брак 72 % женихов и 70 % невест, а повторно – больше представителей слабого пола, чем сильного: 30 % против 28 %.



Мужчины чаще всего женились в возрасте 25-29 лет, женщины выходили замуж в 20-24 года. В каждом четвёртом браке муж старше жены на 3-5 лет. На долю союзов, в которых супруги ровесники, приходится 11 %.



Одно из самых счастливых событий в семье – рождение ребёнка. Появились на свет 10 тыс. малышей, из них 34 % – первенцы. Традиционно мальчиков родилось больше, чем девочек.

По результатам переписи населения 2020 года, в республике насчитывалось свыше 140 тыс. семей, воспитывавших детей младше 18 лет. По сравнению с переписью 2010 года доля семей с одним ребёнком снизилась с 65 % до 50 %. Соответственно увеличился удельный вес семей с двумя детьми – с 30 % до 38 %, а с тремя и более детьми – в 2 раза.



Чувашстат.