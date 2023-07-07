Фонд «Защитники Отечества» всегда готов помочь

В филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Чувашской Республике подвели итоги первого месяца деятельности. Об этом на своем сайте пишет Министерство труда и социальной защиты Чувашии. С начала работы в филиал поступило более 320 обращений. Чаще всего запросы касались различных мер поддержки: посетители спрашивали об оформлении документов, получении статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, о содействии в протезировании, помощи в бытовых вопросах.



Все обращения приняты в работу социальными координаторами фонда.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Чувашской Республике Елена Зайцева рассказала нашей газете о том, какие запросы в течение месяца были решены командой фонда.

В команде собрались работники различного профиля. Благодаря их слаженным усилиям удается рассмотреть каждую ситуацию всесторонне. Наиболее частый вопрос задают о предоставлении мер поддержки, вопросы психологической и медицинской реабилитации. Обращаются матери и жены с просьбой помочь найти бойцов, не выходящих на связь. Часто поднимается тема о порядке получения удостоверения участника СВО. Организована работа сотрудников филиала фонда во всех районах, но почти 45 % обращений приходится на главный офис филиала в Чебоксарах.

Социальные координаторы филиала поделились мнением о том, как выстраивается работа с ветеранами и семьями погибших.

Социальные координаторы филиала поделились мнением о том, как выстраивается работа с ветеранами и семьями погибших. Мы стараемся ободрить и окружить заботой каждого обратившегося к нам за помощью, помочь в решении проблем, — рассказала Галина Рязанова, социальный координатор по Чебоксарам. — Считаем, что наша задача — выявить все потребности, а не только озвученные. И разработать пути и методы их решения.

Один из бойцов, вернувшийся домой с ранением, обменял в офисе обычные костыли на «подлокотную» модель, позволяющую быстрее передвигаться. Другой оценил помощь психолога, имея проблемы со сном. Он также посоветовал своему товарищу обратиться в филиал, но координатор, услышав характеристику «застенчив», связалась с ним по телефону самостоятельно. Внесла его данные в базу, взяла в работу все озвученные проблемы.

Удалось реализовать льготу поступления в ЧГУ им. И.Н. Ульянова дочери участника СВО в рамках квоты, оказав помощь в получении установленной Минобром России справки.

Филиалом государственного фонда проведена работа и в рамках другого направления — реализации общественных проектов и патриотического воспитания молодежи.

На чаепитии, организованном 12 июня в офисе, бойцы поблагодарили за меры поддержки детей в виде бесплатных обедов и кружков, организации досуга: «На передовой спокойнее, потому что знаем: ребятишки под присмотром". Отпускники-контрактники обсудили с работниками филиала и меры поддержки бойцов — что из гуманитарной помощи более актуально в этом сезоне. Отметили «всепогодный» и универсальный для всех родов войск зеленый цвет маскировочных сетей, активность школьников, пишущих письма и организующих веб-посещения раненых в госпитале всем классом, необходимость укреплять присылаемый автотранспорт бронированными пластинами для безопасности. Подсказали, как сотрудникам фонда выстраивать работу филиала, чтобы быть наиболее полезными. "Мы чувствуем вашу поддержку, ощущаем веру в нас. Приятно, что нас тут ждут!

"22 июня филиал государственного фонда присоединился к масштабным всероссийским акциям. Сотрудники столичного филиала фонда приняли участие в минуте молчания, возложили цветы к Вечному огню в чебоксарском парке «Победа». Не менее трепетно отнеслись к памятной дате в районах республики: возложили цветы к монументам Славы, организовали флешмобы, зажгли «Свечу Победы», 28 июня приняли участие в торжественной церемонии закладки камня на месте строительства памятника, посвященного героям специальной военной операции в парке «Победа» Чебоксар.

В канун Дня ветеранов боевых действий (1 июля) на площадке филиала государственного фонда был организован круглый стол с Чувашской республиканской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».

Кроме того, в июне филиал фонда «Защитники Отечества» по Чувашской Республике подписал многостороннее соглашение с Отделением СФР по Чувашии, адвокатской палатой ЧР, нотариальной палатой ЧР. Бесплатная юридическая помощь в оформлении документов и запросов в воинские части сейчас актуальны для семей бойцов и ветеранов.

«Важно, что фонд уделяет внимание не только той категории лиц, которая отражена в указе и уставе фонда, но и всем участникам СВО, будь то мобилизованные, контрактники, добровольцы, действующим или ветеранам, членам их семей. Фонд не делит обращающихся на своих и чужих, а стремится помочь всем», — отмечает сенатор Российской Федерации Николай Владимиров, представитель от Госсовета Чувашской Республики.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах страны 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.

В Шумерле и в Шумерлинском муниципальном округе обязанности социального координатора фонда «Защитники Отечества» временно исполняет поречанка Анна Солдайкина. У нее большой опыт работы по оказанию помощи участникам СВО и в волонтерской деятельности, она всегда на связи с различными фондами.