Огонь не прощает беспечности

Лето — прекрасное время для активного отдыха на свежем воздухе, но и пожароопасный период. Дисциплинированность, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности — гарантия предотвращения возгораний в природных зонах. Сотрудники чрезвычайных ведомств Чувашии ежедневно проводят разъяснительные беседы, направленные на предупреждение пожаров и их последствий.

Недавно председатель Шумерлинского местного отделения ВДПО Сергей Николаев, дознаватель ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району Руслан Виноградов и сотрудники 23 ПСЧ г. Шумерли провели профилактический рейд в Шумерле.



В ходе рейда сотрудники МЧС и ВДПО провели профилактические инструктажи и беседы с гражданами на тему соблюдения правил пожарной безопасности, распространили наглядный агитационный материал. Напомнили, что с 15 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим.



В условиях особого противопожарного режима запрещено: разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, зеленых насаждений ограниченного пользования, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях.



Представители надзорных органов напоминают, что в связи с отсутствием закрытого контура и наличием пламенного горения, использование мангала по уровню пожарной опасности приравнено к открытому огню, в том числе разведению костра.

Шумерлинское МО ВДПО.