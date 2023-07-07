Жителям Чувашии рассказали, как зарегистрировать домашних животных

Об обязанности хозяев до 1 марта будущего года зарегистрировать своих питомцев в подведомственных учреждениях Госветслужбы республики говорили на днях в прямом эфире Центра управления регионом Чувашии. С нововведениями зрителей трансляции ознакомил руководитель ведомства Александр Шакин.

Необходимо привести домашнее животное на ветстанцию на осмотр, объяснил он, и оформить регистрационное удостоверение: все это проводится бесплатно и только в Госветслужбе Чувашии. При этом с 1 марта 2024 года питомцев нужно будет успеть зарегистрировать в течение 15 рабочих дней с даты их приобретения либо с даты достижения ими трехмесячного возраста. Домашние животные, у которых уже есть ветеринарные паспорта и средства маркирования (например, чип или бирка), перерегистрации не подлежат, добавил руководитель Госветслужбы Чувашии

«Хочу отметить, если животное провакцинировано против бешенства, сроки ревакцинации нарушать не стоит. Нужно обязательно обратиться в ветеринарную станцию, где питомца провакцинируют абсолютно бесплатно», – подчеркнул также Александр Шакин.

Руководитель Госветслужбы ответил на вопросы пользователей соцсетей, поступившие во время трансляции и при подготовке к ней. К примеру, говорили об отлове бродячих собак и о том, что заниматься им должны специализированные организации по запросу муниципалитетов. Ответственность за укус безнадзорным хвостатым человека также несет муниципалитет. Кроме того, с собаками разрешается посещать магазин, если нет запрещающего знака. При этом ответственность берут на себя торговые учреждения.

Эфир можно посмотреть здесь: https://vk.cc/cplngQ

чувашинформ.рф.