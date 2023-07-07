Глава Чувашии запустил новую линию на заводе Ядринмолоко

4 июля, в рамках рабочей поездки, Глава Чувашии Олег Николаев посетил предприятие ОАО «Ядринмолоко» и принял участие в торжественном запуске новой производственной линии

по фасовке творога.

В 2023 году предприятие приобрело новое технологическое оборудование, включающее фасовочный участок с сервисными устройствами «Сигнал-ПАК» для упаковки творога в пакеты с ежедневной производительностью 5 тонн, автомат для фасовки и упаковки сливочного масла с производительностью 70 пачек в минуту, а также установку для производства ледяной воды.

Олег Николаев отметил: «ОАО «Ядринмолоко» ежегодно инвестирует в развитие производства. Мы можем только радоваться вашим достижениям. Ключевым фактором успеха являются сотрудники, заинтересованные в процветании предприятия. И успехи предприятия в свою очередь позволяют каждому работнику получать достойную заработную плату и самореализоваться».



Генеральный директор ОАО «Ядринмолоко» Сергей Токсубаев:

«В этом году мы начали модернизацию цеха ферментации на сумму 25 миллионов рублей. Мы также планируем расширить производство. В будущем мы намерены приобрести линию для производства сыра, открыть производство детского питания и сухого молока».