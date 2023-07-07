Глава Чувашии вручил награды семьям со стажем

В преддверии Дня семьи, любви и верности Олег Николаев вручил ордена «За любовь и верность»

семи семейным парам республики, которые прожили в браке более 50 лет и достойно воспитали детей.



«Вы демонстрируете верховенство любви и доброты, почитания друг друга, являетесь примером для своих детей и внуков, для всего подрастающего поколения. Примером того, как относиться к жизни, как ценить друг друга и вместе преодолевать сложности», — отметил глава региона.

«Низкий поклон вам за то, что вы являетесь хранителями традиций. За вашу любовь к республике и отношением к жизни. За то, что сохранили свет в душе и передаете его своим внукам. Вы прошли серьезный путь и доказали, что состоялись в жизни. Желаю вам здоровья, благополучия и чтобы вы и дальше несли свет следующим поколениям и своим примером давали надежду на то, что Россия всегда будет великой державой», — подчеркнула в своем поздравлении председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.



На сегодня в республике 203 супружеские пары удостоены ордена «За любовь и верность». Кроме того, 8 июля 70 семьям Чувашии, проживающим в крепком и счастливом браке 25 и более лет, в муниципалитетах будут вручены общественные награды – медаль «За любовь и верность». За 14 лет этой медалью награждены около одной тысячи супружеских пар.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.