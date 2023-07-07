В Чувашии дети-сироты смогут получить жилищный сертификат с 21 года

Соответствующие поправки в региональный закон «О регулировании жилищных отношений» были приняты депутатами на очередной XIX сессии Госсовета Чувашии. В результате изменений возрастное ограничение для получения социальной выплаты на приобретение жилья снижено с 23 лет до 21 года.

Также в закон добавлены дополнительные обстоятельства, при которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить жилищный сертификат. Это — прохождение военной службы по призыву, наличие инвалидности I и II группы, осуществление ухода за инвалидом I группы или престарелым гражданином.

Министр строительства Чувашии Павел Данилов в своем выступлении рассказал, что на обеспечение жильем детей-сирот региональным бюджетом на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены финансовые средства в объеме 659 млн рублей, из них 70,8 млн рублей – за счет субсидии из федерального бюджета, и 588,2 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что одним из преимуществ введения жилищного сертификата для детей-сирот стала обязательная отвязка от оседлости, от официального места проживания. Теперь обладатель сертификата может выбрать жилье в любом населенгном пункте, самостоятельно подобрать вариант по своему вкусу. Также в законодательстве учтен момент, что по достижении возраста получения сертификата, человек может проживать в ипотечной квартире. В таком случае социальную выплату можно будет использовать, чтобы погасить задолженность — полностью или частично.

Госсовет Чувашии.