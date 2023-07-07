В канун Дня семьи, любви и верности в столице Чувашии состоялось торжественное открытие окружного фестиваля «Успешная семья Приволжья»

7 июля 2023 года в Чебоксарах в Чувашской государственной филармонии состоялось торжественное открытие фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья».

14 семей Приволжского федерального округа, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой, приехали продемонстрировать лучшие практики института семьи и брака.

В торжественной церемонии открытия фестиваля-конкурса приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, глава Чувашской Республики Олег Николаев, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, приглашенные гости, а также представители жюри из субъектов Приволжского федерального округа.

Конкурсная программа состоит из 4 направлений: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».

Победителей и призеров окружного фестиваля-конкурса определят завтра, 8 июля, в День семьи любви и верности. В состав жюри вошли представители органов исполнительной власти от регионов ПФО, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Федерации округа, а также председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева и российская актриса театра и кино Анна Миклош.

Для участников фестиваля-конкурса предусмотрена культурная программа с посещением музеев, достопримечательностей столицы Чувашии и памятных мест города Чебоксары.

Справочно:

Конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит в Приволжском федеральном округе ежегодно с 2013 года.

Первое место в 2022 году заняла семья Алыховых из Ульяновской области, воспитывающая 5 детей, второе место – семья Гуниных из Нижегородской области (5 детей), третье место присуждено семье Сабитовых из Татарстана (9 детей).