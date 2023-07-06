Участники Ипотечной программы ДОМ.РФ начали получать электронные свидетельства

Участникам программы льготного кредитования с пониженной процентной ставкой по ипотечному кредиту АО «ДОМ.РФ» направлены первые электронные свидетельства, удостоверяющие право на участие в льготном ипотечном кредитовании.

Гражданам, получившим смс-сообщение и электронное письмо с реквизитами свидетельства, необходимо активировать его на портале спроси.дом.рф. Далее, после успешной активации, они должны обратиться в банк для подтверждения возможности получения ипотечного кредита и дальнейшего его оформления. Памятка по активации свидетельства, адреса банков-участников (Сбербанк, Банк ВТБ) размещены в разделе «Ипотечная программа ДОМ.РФ» на сайте Минстроя Чувашии.

Напомним, программа позволяет жителям Чувашии оформить ипотеку по ставке, сниженной на 3% от ставки, установленной банком, на весь срок кредитования. Право на участие в программе есть граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилье, отнесенных к категориям, указанным в пункте 3.1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2022 г. № 730. Подробнее о требованиях к участникам, недвижимости и порядке подачи заявок можно узнать на портале спроси.дом.рф.

«В 2023 году на реализацию этой программы из республиканского бюджета выделяется 100 млн. рублей. Воспользоваться кредитом по ставке, сниженной на три процентных пункта, смогут порядка 160 семей», — уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

Органами местного самоуправления продолжается прием заявлений на участие в Ипотечной программе ДОМ.РФ. На данный момент от жителей республики поступило 33 заявки.

Минстрой Чувашии.