Счастливый брак измерить можно временем…

В преддверии Дня семьи, любви и верности стало доброй традицией чествовать юбиляров семейной жизни. Отрадно, что в Шумерле и в муниципальном округе таких крепких семей немало.



65 лет идут рука об руку вместе по жизни Валентина Петровна и Вячеслав Алексеевич Сусловы. Их семейный союз родился 29 апреля 1958 года в городе Иванове. В Шумерлю молодожёны приехали по распределению после окончания Ивановского техникума связи. Всю свою трудовую биографию супруги посвятили отрасли связи, глава семьи имеет звание «Почетный радист России». Пара воспитала двоих детей: сына Олега и дочь Ольгу. Сейчас юбиляры семейной жизни — счастливые бабушка и дедушка троих взрослых внуков и прабабушка и прадедушка двоих правнуков.



Поздравить чету Сусловых, проживших в любви и согласии долгую и счастливую жизнь, с юбилейной датой и с предстоящим праздником пришли глава администрации города Э. Васильев, начальник отдела ЗАГС Л. Краснова, депутаты городского Собрания депутатов Л. Егорова и М. Дроздова и исполнительный секретарь городского отделения партии «Единая Россия» П. Калугина.

Почетные гости вручили супругам Свидетельство о заключении «железного брака» и Благодарственное письмо с добрыми пожеланиями от председателя Государственного Совета Чувашской Республики, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Черкесова.



Виновники торжества, в свою очередь, оставили свои подписи в «Книге почетных юбиляров» в честь 65-летия семейной жизни. В память о знаменательной дате хозяева дома и гости сфотографировались вместе.



«Была бы любовь!» — поделились супруги за чашкой чая главным секретом своего семейного счастья. Что может быть важнее этого?



Желаем юбилярам всего самого-самого доброго: крепкого здоровья на долгие годы, трепетного отношения друг к другу, внимания со стороны близких людей! Уверены, что молодым людям нужно брать пример с таких семейных пар, излучающих любовь и взаимное уважение!



Л. Краснова, начальник отдела ЗАГС.