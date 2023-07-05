Продукты, укрепляющие иммунитет

Для функционирования иммунной системы важно здоровое питание.

Белковые продукты обеспечивают нормальный иммунный ответ, так как специфические защитные антитела имеют белковую структуру. Важное значение имеет аминокислота лизин. Именно лизин необходим для синтеза антител. Лизина много в молочных и кисломолочных продуктах, особенно в сыре, в яйцах, в морской рыбе и морепродуктах, в мясе кролика, говядине, телятине. В растительных продуктах лизин содержится в бобах, орехах.

Кишечник человека является не только частью пищеварительного тракта, но и важным органом иммунитета. Микрофлора кишечника обеспечивает так называемый мукозальный иммунитет. Поэтому очень важно, чтобы с пищей поступали растительные волокна, которые содержатся в овощах и фруктах. Пищевые волокна поддерживают нормальную работу микрофлоры кишечника. Для поддержания здоровья необходимо в день съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов

Иммунитет поддерживают антиоксиданты – вещества, обезвреживающие свободные радикалы, которые повреждают клетки организма и могут вызывать различные болезни. Антиоксиданты «ремонтируют» клетки, поврежденные радикалами: отдают им свои электроны. В итоге клетки обновляются и могут выполнять необходимые функции. Источниками природных антиоксидантов являются – зеленый чай, горький шоколад, ягоды, свекла, артишок, репчатый лук. Сильным антиоксидантом является витамин Е, который есть в орехах, авокадо и растительном масле.

Для профилактики вирусных и бактериальных инфекций полезно употреблять в пищу чеснок. Он обладает антисептическими свойствами.

Мощным иммуностимулятором является брокколи, так как содержит цинк, селен, витамины А, С и Д.

С древних времен за лечебные свойства ценится имбирь. В нем содержатся важные витамины А, С, В, микроэлементы - магний, цинк, фосфор, калий, железо. Для укрепления иммунитете полезно пить чай с имбирем и медом.

Мед также улучшает защиту организма от бактерий и вирусов, помогает справляться со стрессом. Чай из плодов шиповника с медом является прекрасным лечебным средством от простуды.

Пища может быть не только вкусной, но и полезной!

И. Волкова, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.