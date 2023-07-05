Часто наблюдаем, что некоторые люди могут спокойно переносить сквозняк, гулять в мороз в легкой куртке, общаться с больными, и при этом – не заболевают. В то время как другие берегут себя изо всех сил, носят в период эпидемий маски, кутаются в теплую одежду, и всё равно не вылезают из простуд.

С чем это связано? Все дело в иммунитете!

Иммунитет — это защитная система организма человека, который предназначен бороться с болезнетворными микробами (бактериями, вирусами, паразитами или грибками), удалять измененные клетки из организма — стареющие или раковые клетки.

Существуют центральные органы иммунитета, куда относятся костный мозг и тимус, и периферические: миндалины, лимфоидные бляшки тонкой кишки, одиночные и групповые лимфоидные узелки, селезенка, лимфатические узлы, где созревают иммунные клетки. Основные клетки иммунной системы — фагоциты и лимфоциты. Они циркулируют по кровеносной и лимфатической системе, а некоторые из них могут проникать в ткани. Иммунные клетки таким образом в человеческом организме существуют повсеместно. Они могут непосредственно сами осуществлять борьбу против бактерий и вирусов, но и вырабатывать антитела — вещества, которые не только способны убивать их, а также сигнализировать другим иммунным клеткам о том, как нужно себя вести с чужеродным объектом.

Эти антитела сохраняются вместе с клетками памяти, которые в следующий раз снова будут вырабатывать их против конкретных бактерий, вирусов, грибков и т.д. Благодаря этому механизму «запоминания» обеспечивается быстрое реагирование на определенные чужеродные микроорганизмы и уничтожение их до того момента, когда они могут быстро размножаться.

Иммунитет бывает врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет работает с момента появления ребёнка на свет, а приобретенный иммунитет вырабатывается в течении жизни при попадании в организм различных болезнетворных агентов или после введения вакцин.

Иммунитет зависит от наследственности и в основном от образа жизни. Если с наследственностью ничего нельзя сделать, то укрепить иммунитет, выполняя определенные правила, в силах каждого. Чтобы иммунная система работала правильно, и могла быстро реагировать, нужно соблюдать простые рекомендации: правильно питаться, спать не меньше 8 часов, регулярно заниматься двигательной активностью, научиться управлять стрессом и правильно на него реагировать.

Е. Егорова, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.