Выставка сельхозтехники, демонстрационные посевы, круглые столы – сформирована программа Дня поля в Чувашии

Региональный День поля будет проходить в течение двух дней – 13-14 июля – на опытных полях Чувашского НИИСХ в деревне Михайловка Цивильского округа. Начало программы – в 9.00.

На выставке-демонстрации представят свыше 240 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В их числе озимые: пшеница, рожь, ячмень, тритикале; яровые культуры, минеральные удобрения, средства защиты растений.

Также будет выставка сельхозтехники для обработки почвы, посева, защиты растений, заготовки кормов, уборки сельскохозяйственных культур.

Впервые на площадке соберётся сельская молодежь. Напомним: на агродобровольческом слёте «Лучшие на селе» Глава Чувашии и председатель Российского союза сельской молодёжи Дмитрий Пекуровский подписали соглашение о сотрудничестве. Как итог в каждом округе республики созданы местные отделения Российского союза сельской молодежи.

Минсельхоз Чувашии.